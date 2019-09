McLaren GT: lekker makkelijk

Het was een mooie poging van McLaren: op het onderstel van een pure sportwagen een Gran Turismo maken. Niet teveel inspanning, maximaal resultaat. Helaas biedt de auto als GT te weinig extra, ironisch genoeg vooral omdat McLarens standaard al heel veel GT in zich hebben.

McLaren is nog maar amper zeven jaar op de markt, maar wordt al bijna in één adem genoemd met merken als Ferrari, Porsche en Lamborghini. En ze verdienen het ook. Het eerste model – de MP4-12C - was wellicht iets teveel ‘vorm volgt functie’, maar al snel daarna werden ze sexy en elegant. Dat deze auto’s bestaansrecht hebben, wisten we al. De afwerkingskwaliteit is on-Engels goed en qua materiaalgebruik steken ze zelfs de Duitsers naar de kroon. Qua prijsniveau zitten ze altijd aan de goede kant en dankzij de scharnierende deuren maak je overal een fantastische entree.

Voorlopig hoogtepunt – na de onbereikbare hypercar Senna - is de McLaren 720S, een supercar die ook nog eens fantastisch presteert op de openbare weg. De verkoopcijfers van alle modellen gaan door het dak en de commentaren van de pers zijn lovend. Maar McLaren wil meer. Ze willen niet alleen bekendstaan als auto voor circuitfanaten die alles op alles zetten om er een snelle ronde uit te persen, maar ook ‘normalere’ mensen overhalen om te kiezen voor het Britse merk.

Volledig scherm McLaren GT © McLaren

En dus kwam de McLaren GT er – een auto die is gebaseerd op de architectuur van de 720S, maar dan met veel meer binnenruimte, een comfortabel onderstel, meer alledaagse bruikbaarheid en een stiller interieur. In te zetten als snelle en comfortabele ‘Grand Tourer', oftewel als reiswagen 'pur sang’. Helaas is de GT er maar ten dele in geslaagd om zijn afkomst af te schudden. Wanneer je twee bochten hebt genomen met deze auto, weet je al dat ook dit model een beest is op het circuit, ondanks het feit dat ‘ie honderd pk minder sterk is dan de 720S.

De grip is enorm, ook onder natte omstandigheden en dankzij zijn geringe gewicht van 1530 kilo is de auto zeer dynamisch. Met zijn 620 pk sterke 4.0 liter twinturbo achtcilinder motor en koppel van 630 Newtonmeter schiet de auto vooruit zodra je het gaspedaal aanraakt. De zeventraps automaat zorgt voor soepel schakelen in de comfortstand en voor harde klappen wanneer alle systemen in 'Track-modus’ staan. De auto accelereert van 0-100 km/u in 3,2 seconden en in 9 seconden staat de naald van de snelheidsmeter op 200. De topsnelheid is 326 km/u.

Volledig scherm McLaren GT © McLaren

Het GT-gedeelte dan. Dat overtuigt iets minder. Bij een GT stellen we ons een auto voor als de Ferrari 275 GTB uit de jaren zestig: een auto met een lange neus waar een capabele motor onder schuilt en daarachter een ruime cabine. Het zogeheten ‘cab forward’ design van de McLaren is echter precies omgekeerd. Eerst een – niet al te ruime – cabine en daarachter pas de motor. Er zijn weliswaar geen vaste regels voor een GT, maar het helpt niet qua perceptie.

Objectief gezien doet de auto het aardig als Gran Turismo. Er is met een inhoud van 570 liter meer bagageruimte. Onder de zelf openende en sluitende achterklep kun je een golftas of twee paar ski's kwijt en voorin is voldoende bagageruimte voor twee grote koffers. Ook het comfort nam noemenswaardig toe. Geluiden van buitenaf dringen minder goed door in het interieur en de automaat schakelt desgewenst soepel en schokvrij.

Volledig scherm McLaren GT © McLaren

Maar op andere fronten hadden de ingenieurs wat beter hun best kunnen doen. De draaicirkel valt bijvoorbeeld tegen voor een Gran Turismo. Bij een meer dan haakse bocht moesten we een keer extra steken en ook staan de remmen nog in de circuitstand. Ze zijn niet erg bijterig en dat is fijn op het circuit omdat het pedaal door de lange slag goed te doseren is, maar in de stad is het hinderlijk. De voetenbak is smal en de stoelbediening bevindt zich op een moeilijk te bereiken plek, rechtsonder aan de voorzijde van de stoel, tegen middentunnel aan. Ook steken de banden niet ver genoeg over de rand van de velgen, waardoor deze te weinig beschermd zijn tegen schade door stoepranden en andere obstakels.

Er zijn nog meer detail, zoals het te dunne stuur met een relatief scherpe achterrand en het bepekte zicht naar rechtsachter. Het zijn allemaal zaken die je bij een supersportwagen niet eens zou noemen aangezien je met die auto een stuk gaat rijden, desnoods naar het circuit, en vervolgens rechtstreeks naar huis. Maar een GT is de ultieme reisauto, de kilometervreter, snel en capabel en gewapend tegen vijandige binnensteden. Voor wat betreft de rijhoogte is dat in ieder geval wel geslaagd. We hebben veel verkeersdrempels overwonnen zonder ook maar een keer een schrapend geluid te horen.

Volledig scherm McLaren GT © McLaren

Het grappige is dat de McLaren GT ten onder dreigt te gaan aan McLaren zelf. Immers; alle McLarens hebben al veel GT-kenmerken van huis uit. Ze zijn ruim, bieden dankzij de grote raampartijen een goed zicht rondom – afgezien van rechtsachter – en zijn dankzij hun instelbare onderstel desgewenst comfortabel genoeg om moeiteloos hobbels en bobbels op te slokken. Omgekeerd geldt hetzelfde: de GT is met alle knoppen op standje oorlog nagenoeg net zo snel en sterk op het circuit als zijn race-broeders.

Koop dus gewoon de McLaren die je mooi vindt. Afgezien van de extreme Senna heb je dan altijd een racewagen en Gran Turismo in één en een van de beste en meest bruikbare sportwagens die er te koop zijn en dan ook nog eens voor prijzen die beduidend lager liggen dan bij de concurrentie. De mogelijkheid om in de McLaren GT een golftas of twee paar ski's mee te nemen plus een paar andere comfort-aanpassingen vinden we echter te weinig onderscheidend om deze auto te betitelen als Gran Turismo. Het voert weliswaar te ver om dit model een marketingstunt te noemen, maar een beetje gemakkelijk is het wel.

Volledig scherm McLaren GT © McLaren