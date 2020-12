Meer MG’s op komst: nieuwe EHS start modellenoffensief

Het Chinese automerk MG werkt aan diverse nieuwe modellen, waarvan de vandaag onthulde EHS de eerste is. In tegenstelling tot de bekende ZS EV is deze middelgrote SUV geen volledig elektrische auto, maar een stekkerhybride met een elektromotor én een benzinemotor. De EHS gaat ‘ongeveer 34.000 euro’ kosten en haalt 52 elektrische kilometers per laadbeurt.

De EHS (een afkorting van Electric Hybrid SUV) is 4.75 meter lang en is daarmee de grote broer van de ZS, de voordelige elektrische SUV die momenteel al volop op de Nederlandse wegen te zien is. Waar dat bestaande model geen brandstofmotor in zijn neus heeft, kiest MG er voor om het grotere model slechts deels elektrisch te maken: je kunt het accupakket (16,6 kilowattuur) in deze auto opladen aan een laadpaal om zo eerst ongeveer 52 kilometer elektrisch te rijden. In de auto zit een 3,7 kW-boordlader die het accupakket in zo’n 4,5 uur weer volledig moet opladen.

Wanneer het accupakket leeg is, neemt een 1,5-liter benzinemotor het over. Samen zijn de twee motoren goed voor een flink systeemvermogen van 258 paardenkrachten (190 kilowatt) en een maximum trekkracht van 370 Newtonmeter, waarmee de EHS in 6,9 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur sprint. En dat terwijl de CO2-uitstoot volgens MG op 43 gram per kilometer blijft steken. Dat is vrij laag en zou de aanschafbelasting (de bpm, die per gram wordt berekend) op dit model aardig moeten drukken: wat de EHS precies gaat kosten in Nederland weet MG nog niet, maar het merk spreekt van ‘prijzen zonder belasting van 34.000 euro’. Dat maakt het grotere model nauwelijks duurder dan de volledig elektrische ZS, die momenteel minimaal 30.985 euro kost.

Veel ruimte

MG belooft dat de EHS bovengemiddeld praktisch is met ‘een toonaangevende been- en schouderruimte achterin’ en een bagageruimte van minimaal 448 liter. Desgewenst kun je die vergroten tot 1.375 liter door de achterbank om te klappen. Zitten er wel passagiers op de achterbank? Dan kunnen zij gebruikmaken van een verstelbare rugleuning en naar boven kijken door een flink glazen panoramadak dat elektrisch open kan. Qua formaat valt de auto tussen modellen als de Volkswagen Tiguan, Kia Sportage en de Renault Koleos in: dit segment van hoge, ruime auto’s is momenteel bijzonder populair bij gezinnen.

Qua technologie beschikt de EHS onder meer over TomTom-navigatie met actuele verkeersinformatie, een DAB+-radio en de mogelijkheid om je telefoon te koppelen via Apple Carplay of Android Auto. De veiligheid wordt ondersteund door diverse systemen die samen de ‘MG Pilot’ vormen, met onder meer een adaptieve cruise control, een dodehoekassistent, een automatisch remsysteem, een noodremassistent, een rijstrookhulp en een 360-graden camera. Opvallend: MG levert de EHS slechts in vier carrosseriekleuren (zwart, wit, rood en zilver) terwijl je voor het interieur kunt kiezen voor zwart of rood.

Meer modellen onderweg

Na de EHS, die nu al te bestellen is en begin volgend jaar op de weg verschijnt, introduceert MG in rap tempo nog meer modellen. Achter de schermen gonst het gerucht (dat reeds bevestigd is aan onze autoredactie) dat er binnen afzienbare tijd een elektrische stationcar aan het gamma wordt toegevoegd, terwijl een nog grotere elektrische SUV ook in de laatste testfase zit. Vermomde testexemplaren van die auto’s zijn zelfs al gespot in Nederland, omdat het Europese hoofdkantoor van MG’s moederbedrijf SAIC Motors zich in ons land bevindt. Door snel meer elektrische en semi-elektrische modellen te introduceren, wil MG het momentum vasthouden dat door de goed verkochte ZS in rap tempo is opgebouwd.

