Meesterwerkjes: van Batman tot The Godfather én een Utrechtse stadsbus

Beroemde auto's uit tv-series en speelfilms zijn steeds vaker als miniatuur verkrijgbaar. Maar ook de opkomst van de elektrische auto is duidelijk terug te zien in het actuele aanbod van schaalmodellen. Voor een paar tientjes ben je de trotse eigenaar. Ook leuk voor onder de kerstboom.

Batmobile (1966)

De Batman-films zijn mateloos populair, maar het begon natuurlijk allemaal met de klassieke tv-serie uit 1966. De auto die daarin figureerde is nagemaakt door Jada Toys, in schaal 1:24 en inclusief de hoofdrolspelers. Batman staat naast de auto, Robin zit op de bijrijdersstoel te bellen: in 1966 was dat nog heel futuristisch.

Het fantasievolle design van de Batmobile is duidelijk geïnspireerd op straaljagers en raketten, waarover de wereld zich in de jaren 60 nog verbaasde. Aardig gedetailleerd en in een fors formaat, voor de prijs van €34,95. Onder andere te koop bij mttmodelshop.com.

Lincoln Continental (1941) ‘The Godfather’

The Godfather, het eerste deel van een trilogie en uitgebracht in 1972, is een klassieker en wordt beschouwd als een van de beste films van de vorige eeuw. Marlon Brando, Al Pacino en Diane Keaton nemen de hoofdrollen voor hun rekening. De film draait om een New Yorkse maffiafamilie in de jaren 40. Don Vito Corleone (Marlon Brando) is de ‘peetvader’ van de georganiseerde misdaad en rijdt in een pikzwarte Lincoln Continental. Zowel de acteur als de auto is verbluffend goed nagemaakt in schaal 1:43 in opdracht van Greenlight Hollywood. Prijs €29,95. Onder andere verkrijgbaar bij armand-modelcars.nl.

VW Kübelwagen

De Volkswagen Kever kent iedereen, minder bekend is de terreinauto die op basis daarvan werd ontwikkeld. De Kübelwagen was dan ook geen groot succes. In de Tweede Wereldoorlog legde hij het af tegen de Amerikaanse Jeep. De Kübelwagen, gebruikt door de Wehrmacht en Waffen SS, had namelijk geen vierwielaandrijving en ook onvoldoende bodemvrijheid, waardoor hij binnen de kortste keren vastliep in het terrein. Het maakt hem historisch gezien niet minder interessant. Cararama heeft hem nagemaakt in 1:43 voor een zeer betaalbare prijs: €9,95. Onder andere verkrijgbaar bij armand-modelcars.nl.

Volkswagen ID.3

Pas in de zomer van 2020 wordt hij bij de Nederlandse dealers verwacht, maar als schaalmodel kun je hem nu al kopen: de Volkswagen ID.3. 's Werelds grootste autofabrikant heeft hoge verwachtingen van de allereerste, als volledig elektrische auto ontwikkelde Volkswagen. De miniatuur in schaal 1:43 is in fraaie parelmoerachtige lak gespoten. Gezien het kenteken hoort hij in Wolfsburg thuis: de geboortestad van VW. Hij kost €29,95. Onder meer verkrijgbaar in de webshop van Volkswagen.

Stadsbus Utrecht (1955)

Van 1955 tot en met 1972 reed deze stadsbus van het Gemeentelijk Energie- en Vervoerbedrijf Utrecht (GEVU) rond in Utrecht en omgeving. Het Zwitserse Editions Atlas liet hem als Lijn 7 (Ringlijn Noord) namaken in schaal 1:72. Verheul in Waddinxveen maakte destijds deze 'Holland Coach', maar de aandrijflijn kwam van het Britse Leyland. Grappige details zijn de reclameborden van Melkunie, waarop we zelfs het figuurtje Joris Driepinter terugzien. Bij de toegangsdeur prijkt het verzoek om met gepast geld te betalen. Knap gedetailleerd, met een bescheiden prijs van €18,50. Onder andere te koop bij mttmodelshop.com.

Audi e-Tron

De allereerste elektrische Audi was dit jaar al snel uitverkocht, maar als miniatuur is hij uit voorraad leverbaar. Zoals vrijwel elk schaalmodel van tegenwoordig is hij geproduceerd in China. Knap dat zelfs de videocamera's die dienstdoen als buitenspiegels, hoe klein ook, zijn nagemaakt. Dankzij de kleurrijke remklauwen en andere designaccenten is het een fraai, kleurrijk schaalmodel geworden. En bovendien verrassend betaalbaar: €29. Onder meer verkrijgbaar in de webshop van Audi.

Peugeot e-208 GT

De nieuwe generatie van de Peugeot 208 verschijnt voor het eerst ook als volledig elektrische variant. En nog voordat hij in Nederland is gearriveerd, kun je hem al als schaalmodel kopen. In 1:43 nagemaakt door (hoe kan het anders) de Franse modelautofabriek Norev. En ook gewoon bij Peugeot zelf te bestellen. Prijs €39. Onder meer verkrijgbaar in de webshop van Peugeot.

DS 7 Crossback

Citroën bracht de modelnaam DS (van de legendarische 'Snoek') terug tot een merknaam. De DS 7 is de allereerste volledig zelf ontworpen auto van het merk dat originaliteit en exclusiviteit nastreeft. Het bijzondere design is duidelijk terug te zien in dit schaalmodel (1:42) van Norev. Zo zijn de grille en achterlichten met chirurgische precisie nagemaakt. Prijs €42. Onder meer verkrijgbaar in de webshop van DS.

Mercedes-Benz EQC

