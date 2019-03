Mercedes die 60 jaar in stoffige garage staat, blijkt meer dan miljoen euro waard

Een iconische sportwagen met vleugeldeuren die meer dan 60 jaar stof heeft staan vangen, is door de eigenaar terugverkocht aan het merk Mercedes-Benz, dat de wagen in 1954 bouwde. Na een opknapbeurt zou het pareltje 1,3 miljoen euro waard zijn.

De ultieme ‘barnfind’ of ‘schuurvondst’, zo schrijven gespecialiseerde websites. De ‘Mercedes-Benz 300SL Gullwing Coupé’ werd in 2018 ontdekt in een garage in Ponte Vedra Beach aan de oostkust van Florida in de VS. Daar stond hij toen al 10 jaar. Daarvoor had hij sinds 1960 stof staan vangen in de opslagruimte van een Mercedes-verkoper. Vorige week werd de auto tentoongesteld op een beurs.

Autokenner Bill Warner (75) herinnerde zich de wagen nog uit zijn jeugd, en kende ook de eigenaars nog. Hij slaagde er in om de wagen vorige week naar het ‘Amelia Island Concours d’Elegance 2019' te halen, dat hij organiseert.

,,Mercedes-Benz probeerde de wagen al verschillende jaren lang te kopen”, vertelt hij. ,,Onlangs kwam een bod waarin de verkoper zich kon vinden.”

Hoeveel werd betaald, is niet bekend. Maar de racewagen is volledig in originele staat en er zijn slechts 1.400 exemplaren van gemaakt. De auto is nauwelijks beschadigd of aangetast door roest. ,,Zelfs de originele banden stonden er nog op”, zegt Warner. Kenners schatten dat de auto na opknapwerk 1,3 miljoen euro waard is.

Het tweepersoons race-model spreekt het meest tot de verbeelding door zijn deuren, die verticaal openen. Daardoor kreeg de auto bijnamen: Flügeltür, Gullwing en Vleugeldeur. Zijn topsnelheid bedraagt 225 km/u of meer afhankelijk van het motortype.

