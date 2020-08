Mercedes E-Klasse: sereen en hypermodern

Rij-impressieMet meer dan 14 miljoen verkochte exemplaren vormt de nieuwe Mercedes E-Klasse nog altijd het hart van het in Stuttgart gevestigde bedrijf. De huidige generatie is nu halverwege zijn levensduur klaar voor een update, waarbij de binnen- en buitenkant flink onder handen werden genomen.

Hoewel de naam E-Klasse voor het eerst opdook in 1993 voor de W124-generatie, zijn de wortels van dit model van Mercedes-Benz terug te voeren tot 1926. In dat jaar lanceerde het merk namelijk de Typ 8/38 PS, dat twee jaar later de Stuttgart 200 werd genoemd. Het gamma omvatte de 200, de 230 en de 260 D, gelanceerd in respectievelijk 1933, 1936 en 1936, waarbij het laatste model de eerste personenauto ter wereld was die werd aangedreven door een dieselmotor.

Decennialang was de Mercedes E-Klasse een sedan, maar die carrosserievorm heeft anno 2020 zijn langste tijd gehad, zo lijkt het. In de klasse van de BMW 3 Serie, Mercedes C-Klasse en Mercedes C-Klasse is de stationwagon al lange tijd favoriet. Alleen in het segment van de BMW 5 Serie, Mercedes E-Klasse en Audi A6 kan de klassieke sedan nog enigszins standhouden tegen de oprukkende SUV's en cross-overs.

Welzijn

Mercedes-Benz doet het daar traditioneel goed. Het merk lokt al decennia lang klanten naar de E-Klasse door zijn bestuurders en inzittenden volop te verwennen met een uiterst comfortabele wegligging. Het merk bleef bij die filosofie, ook toen Audi en BMW zich steeds meer gingen richten op sportiviteit. De laatste jaren kwamen daar voor Mercedes-Benz het verhogen van de comfort-features en actieve en passieve veiligheidselementen als speerpunt bij. Ook in de vernieuwde E-Klasse is nog meer aandacht uitgegaan naar het welzijn van de inzittenden.

Aan de buitenkant is het nieuwe model vooral te herkennen aan de verlichting, die aan de voor- en achterkant smaller is geworden. Hierdoor oogt de vooral de voorzijde volgens Mercedes-Benz wat strakker en sportiever, maar wij moeten behoorlijk wennen aan de nieuwe trend van steeds 'ieler’ ogende koplampen. Binnenin is de facelift vooral te merken door de bestuurder. Je grijpt een nieuw stuur vast, kijkt naar digitale instrumenten die nu standaard zijn, en bedient het infotainment via een groot touchscreen waarop nu de nieuwste MBUX-generatie draait.

Autonoom

Het interieur is - zoals we dat de laatste jaren van Mercedes-Benz gewend zijn - prachtig en uiterst modern. Een kenmerk van de nieuwe E-Klasse is de nieuwste generatie rijassistentiesystemen. Om de computers te laten weten dat de bestuurder nog steeds controle heeft, is het voldoende dat deze het stuurwiel vasthoudt. Voorheen was een lichte stuurbeweging nodig als feedback.

De E-Klasse wordt standaard geleverd met een actieve rem-assistent, die in veel situaties autonoom kan remmen om een aanrijding te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Het systeem is ook in staat om te remmen voor stilstaande voertuigen en overstekende voetgangers bij gangbare stadssnelheden. Het systeem kan - afhankelijk van de situatie - zelfs aanrijdingen voorkomen, ook bij afslaan over een tegemoetkomende rijbaan.

Augmented reality

Enkele Intelligent Drive-functies kunnen optioneel worden toegevoegd aan het rijassistentiepakket. Zo is er de actieve snelheidslimietassistent, die gebruikmaakt van kaartgegevens en informatie van de verkeersbordenassistent om te reageren op wijzigingen in de snelheidslimiet. Een routegebaseerde snelheidsaanpassing voor bochten, rotondes, tolstations, T-kruisingen en voor het afslaan op autosnelwegen/doorgaande wegen behoort ook tot het functiepakket.

Bij het rijden in een file op de snelweg is de actieve file-assistent in de meeste gevallen in staat om bij snelheden tot circa 60 km/h de rijstrook te volgen en afstand te houden tot de voorganger. De auto kan tot een minuut na het tot stilstand komen automatisch herstarten. Andere pluspunten zijn de standaard touchscreen bediening van het mediadisplay en het gebruik van augmented reality-technologie. In de navigatie wordt een videobeeld van de omgeving bijvoorbeeld aangevuld met nuttige navigatie-informatie: pijlen of huisnummers worden bijvoorbeeld op het beeld in het mediadisplay gecombineerd.

Zwak hart

Verder is de auto uiteraard geheel in de traditie van Mercedes-Benz voorzien van een groot aantal passieve en actieve veiligheidssystemen. Opvallend is ook de stilte in het interieur. Het onderstel hoor je nauwelijks, ook niet wanneer je op slecht wegdek rijdt. Hier is overduidelijk aandacht aan besteed. Ook de motoren van de door ons gereden versies kenmerkten zich door een uitzonderlijke stilte. Alleen de viercilinders verliezen bij het intrappen van het gaspedaal af en toe een beetje hun kalmte en klimmen dan net iets te luidruchtig in toeren. En, fijn voor mensen met een zwak hart, de reactie van de auto wanneer je onbedoeld de belijning van het wegdek overschrijdt is iets minder angstaanjagend heftig dan voorheen.

Omdat de wegligging en rijeigenschappen van de E-Klasse voor liefhebbers van comfort en rustgevend rijden al op een zeldzaam hoog niveau liggen, moet de nieuwe E-Klasse het vooral hebben van zijn nieuwe technologie-niveau. Ook dat is opnieuw overtuigend goed. Qua bediening valt op dat van de drie opties - touchscreen, toetsen op het stuur en gesproken commando's - vooral bij de spraakbediening grote stappen voorwaarts zijn gezet. Het aanbod varieert van de Mercedes-Benz E 200 Business Solution tot de 435 pk sterke Mercedes-AMG E 53. De prijzen beginnen bij € 57.808 voor de sedan-uitvoeringen. De Estate-versies beginnen bij € 59.808.