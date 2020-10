Mercedes licht een tipje van de sluier op van nieuwe elektrische modellen

De Mercedes-Benz EQS is de elektrische variant van de nieuwe S-Klasse, die eind dit jaar in Nederland debuteert. Hij is gebaseerd op het concept dat de fabrikant vorig jaar toonde. Op basis van hetzelfde platform gaat Mercedes-Benz ook een EQE maken, dat is een iets kleinere auto in het formaat van de huidige E-klasse.

Beide modellen moeten in 2021 uitkomen en een jaar later komen er van beide versies ook SUV-varianten uit. Concrete technische details geeft Mercedes-Benz nog niet. In een aankondiging spreekt het Duitse automerk wel over een bereik van maximaal 700 kilometer, gemeten op basis van de WLTP-norm.

De komende EQS, EQE en de EQS SUV zijn de eerste auto’s die worden gebaseerd op een nieuw platform dat speciaal is ontwikkeld voor elektrische auto’s. Mercedes-Benz blijft daarnaast ook de bestaande platforms elektrificeren. Zo gaat later dit jaar al de EQA in productie. Deze elektrische variant van de GLA is een compacte SUV. Volgend jaar begint de productie van de EQB. Dat is een elektrische SUV op basis van de huidige GLB.

Volledig scherm Het concept van de EQS, het elektrische topmodel van Mercedes, werd vorig jaar gepresenteerd © Daimler AG

