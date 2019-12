Mercedes van Adolf Hitler komt naar Nederland

Het Nationaal Militair Museum in Soesterberg krijgt een auto van Adolf Hitler te leen. Het gaat om een open Mercedes-Benz die door de nazileider is gebruikt tijdens parades, partijbijeenkomsten en staatsbezoeken.

De auto ging na de oorlog naar een Britse verzamelaar. Die leent hem tijdelijk uit aan het museum in Soesterberg, in het kader van de expositie ‘75 jaar vrijheid’, die in februari begint. Speciaal voor de expositie ‘Hij of ik’ komt de Mercedes-Benz G4 uit de collectie van de Britse verzamelaar Kevin Wheatcroft voor een periode van anderhalf jaar naar Nederland. Hitler stond in deze auto tijdens de annexatie van Tsjechië in 1939.

De Mercedes-Benz G4 werd oorspronkelijk ontwikkeld als een terreinauto voor het leger. Bijzonder aan het ontwerp zijn de drie assen met een totaal van zes wielen. De productie bleek echter te duur en er liepen tussen 1934 en 1939 slechts 57 exemplaren van de band. De auto is nooit gebruikt tijdens oorlogshandelingen, maar hij werd wel ingezet als vervoermiddel voor de Wehrmacht-staf en de nazi-top.

Staan in de auto

De auto was terreinvaardig en behaalde hierdoor op een verharde weg slechts een maximumsnelheid van 67 km/u. Hitler maakte gebruik van dit type voertuig tijdens parades, partijbijeenkomsten en staatsbezoeken. Speciaal voor deze doeleinden kon in enkele exemplaren de bijrijdersstoel naar beneden worden geklapt, waardoor Hitler kon staan in de auto om een ovatie in ontvangst te nemen.

Slechts een handvol exemplaren van dit type auto is nog bekend. Twee exemplaren werden als relatiegeschenk aan Benito Mussolini en Francisco Franco gegeven. De Spaanse auto staat nog steeds in het Koninklijk Paleis in Madrid. Enkele exemplaren verdwenen na de val van het naziregime naar de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Slechts één exemplaar is voor het publiek te zien in het Auto & Technik Museum in Sinsheim (Duitsland). De andere auto’s verdwenen naar particuliere collecties.

De tentoonstelling ‘Hij of ik, een Canadees of een Duitser’ in het museum in Soesterberg plaatst Canadees en Duits materieel naast elkaar. Er staan twee persoonlijke, waargebeurde verhalen centraal, van zowel een Canadese als een Duitse soldaat; de werkelijkheid door de ogen van twee echte militairen. De tentoonstelling is te zien tot 26 september 2021.

De tentoonstelling ‘Hij of ik’ toont de strijd vanuit geallieerd én Duits perspectief; door de ogen van twee echte militairen. De Franstalige Canadees Léo Major (1921-2008) uit Québec meldt zich in 1940 vrijwillig bij het Canadese leger. De expositie volgt hem in zijn opmars vanaf Juno Beach, langs belangrijke slagen, naar plekken waar hij ernstig gewond raakte, zijn beste vriend verloor en moedig in zijn eentje Zwolle binnenviel.

Ook vertelt de expositie het verhaal van Hans Kürten (1925) uit Leverkusen, die opgroeit in een land onder Hitlers bewind. In 1943 moet hij in dienst, in oktober 1944 raakt hij betrokken bij gevechten rondom Arnhem. Net als Léo verliest Hans zijn beste vriend en raakt hij meerdere malen zwaargewond.

Empathie

De waargebeurde, soms schokkende verhalen vertonen opmerkelijke parallellen die de bezoeker op een bijzondere manier zelf ontdekt. Directeur Paul van Vlijmen: ,,Door de confrontatie met dezelfde gebeurtenissen vanuit Duits perspectief ontstaat er ruimte voor empathie”.