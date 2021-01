Mercedes verlegt de grens met reusachtig beeldscherm in nieuw elektrisch topmodel

Het grote, gebogen scherm strekt zich met een vloeiende beweging over bijna de gehele breedte uit tussen de beide voorruitstijlen. Het scherm maakt deel uit van een nieuwe generatie infotainment waarin kunstmatige intelligentie (AI) een belangrijke rol speelt. Dankzij software die in staat is om te leren, past het weergave- en bedieningsconcept zich aan de gebruiker aan en geeft het gepersonaliseerde suggesties voor allerlei infotainment-, comfort- en voertuigfuncties.

Volgens de ontwerpers hoeft de gebruiker niet door submenu’s te scrollen of spraakcommando’s te geven. De belangrijkste toepassingen worden altijd toegespitst op de situatie en op het hoogste niveau in het gezichtsveld weergegeven. Het is dus de bedoeling om de automobilist te ontzorgen in de steeds gecompliceerdere bediening van auto's. Bijkomend voordeel is dat de bijrijder hiermee over een eigen display en bedieningsgedeelte beschikt. Als de bijrijdersstoel niet bezet is, vormt het display een digitaal decoratief sierdeel. In dit geval worden bewegende sterren weergegeven, het zogenoemde Mercedes-Benz-patroon.