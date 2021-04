Met Barbie-auto wil dit merk vrouwelijke kopers binnenhengelen

Porsche is een van de meest winstgevende takken van het VW-concern. Het merk verkocht in de eerste drie maanden van dit jaar een derde meer auto's dan in dezelfde periode vorig jaar. Toch vindt Porsche dat het een probleem heeft. De gemiddelde koper is namelijk 55 jaar oud en van het mannelijk geslacht. Het gaat hier om cijfers uit Duitsland, maar in ons land zullen die waarschijnlijk niet enorm afwijken.

In Duitsland zijn maar liefst zeven van de acht kopers van het mannelijke geslacht, zo laat Porsche optekenen in de Duitse krant Handelsblatt. Om precies te zijn is slechts 13 procent van de Porsche-kopers een vrouw. In China is dat bijvoorbeeld al 27 procent. Om te voorkomen dat het merk in Europa gaat lijden onder een midlifecrisis-imago, wil Porsche dus meer vrouwen in de showroom.

Porsche denkt zelf dat het helpt om een nieuwe kleur te introduceren: ‘Frozen Berry Metallic’. Dat is een lichtroze tint die vooral aan suikerspinnen en barbiepoppen doet denken. Ook wordt de lederen bekleding vervangen door kunstleer. Volgens Detlev von Platen, Chief Sales Officer van Porsche, zou echt leer een breekpunt kunnen vormen voor vrouwelijke kopers. En ja, die nieuwe synthetische bekleding is ook verkrijgbaar in het roze.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.