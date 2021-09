Met deze enorme elektro-SUV trekt Mercedes een lange neus naar Rolls-Royce

Wie de komende elektrische versie van de Mercedes-Benz G-klasse nog niet imposant genoeg vindt, kan bij zustermerk Mercedes-Maybach aankloppen voor de overtreffende trap. De Concept EQS is een studiemodel voor een elektrische SUV in het absolute topsegment, waar kopers nu vooral kunnen kiezen uit de fullsize Range Rover, de Bentley Bentayga en de Rolls-Royce Cullinan. Mercedes is de eerste fabrikant die in dit deel van de markt, waar grote benzinemotoren traditioneel de dienst hebben uitgemaakt, een volledig elektrische auto aan gaan bieden.

De term EQS kan wellicht wat verwarrend werken. Heeft Mercedes-Benz zelf ook al niet een auto die zo heet? Dat klopt, maar die lage EQS (een super-de-luxe sedan) krijgt binnen afzienbare tijd dus gezelschap van een hogere variant die op dezelfde bodemplaat staat. Die heet, zoals het er nu naar uitziet, dus ook EQS. Die hogere auto komt eveneens op de markt als Mercedes-EQ maar verschijnt ook als nóg luxer topmodel onder de vlag van Mercedes-Maybach.

Verwennerij

Aan de buitenkant doet de Concept EQS heel hard zijn best om een ‘echte’ Maybach te zijn: de tweekleurige lak van de carrosserie helpt daar al behoorlijk bij, naast de immense 24-inch lichtmetalen wielen, verchroomde deurstijlen en stijlelementen waarin het logo veelvuldig te zien is. Het klassieke Maybach-opschrift op de motorkap, de rechtopstaande Mercedes-Benz ster en de verchroomde sierlijst in het midden van de motorkap zijn volgens het merk een eerbetoon aan traditie. Opvallend is dat de auto uit te rusten is met automatische comfortportieren voor en achter: wanneer de bestuurder de auto nadert, worden eerst de portiergrepen uitgeschoven. Kom je nog dichterbij, dan gaat het bestuurdersportier automatisch open.

Aan de binnenkant verwent de EQS zijn inzittenden met ‘Executive Stoelen’ en sierdelen in witte pianolak en een tint die Maybach ‘diepzeeblauw’ noemt. De grote stoelen achter kunnen in een ontspanningsstand gezet worden: omdat de zitpositie in de EQS hoger is dan gemiddeld, zijn de steunen voor de onderbenen groter dan die in een lage S-klasse. Die chauffeur achter het stuur heeft trouwens zicht op het grote ‘Hyperscreen’ dat al bekend is uit de EQS en EQE. Het bestaat uit één groot glazen paneel dat drie schermen samensmelt, waaronder eentje voor de voorste passagier.

Mercedes-Benz kondigt aan dat de Mercedes-versie van de EQS in 2022 in productie gaat. De productieversie van de vandaag getoonde Maybach-variant volgt iets later. Het merk stelt een elektrisch rijbereik van zo’n 600 kilometer per laadbeurt in het vooruitzicht.

