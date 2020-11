Met deze online tool kom je te weten hoeveel brandstof je auto écht verbruikt

Benzine­slur­pers worden goedkoper, veel zuinige auto's juist duurder

1 juli Sommige benzineslurpers worden per 1 juli tienduizenden euro's goedkoper, terwijl veel zuinige auto's juist duurder worden. Dat komt door de nieuwe, in Europa verplichte wltp-verbruiksmeting, waarop in Nederland de aanschafbelasting (bpm) is gebaseerd. ,,De consument is de dupe’’, oordeelt de Bovag.