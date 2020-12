MG EHS getest: niet helemaal elektrisch, wel voordelig én ruim

Het (tegenwoordig) Chinese MG wil elektrisch rijden bereikbaar maken voor een grotere groep mensen. Met het eerste model van het herboren merk dat bij ons op de markt kwam, is dat aardig gelukt. De volledig elektrische ZS EV was afgelopen jaar immers één van de voordeligste elektrische gezinsauto’s die je kon kiezen, mede dankzij overheidssubsidies en een flinke extra korting van de importeur. Die aanpak sloeg aan: in 2020 kregen ruim tweeduizend huishoudens een elektrische MG voor de deur, geen slechte cijfers voor een merk dat pas net weer terug is.

Op de rand van het jaar 2020 verschijnt er nu dus een tweede model, de EHS – wat staat voor Electric Hybrid SUV. Met een lengte van 4.57 meter is hij flink groter dan de 4.31 meter lange ZS, waardoor dit een directe concurrent is voor auto’s zoals de Renault Kadjar, Ford Kuga en Peugeot 3008. Maar in tegenstelling tot dat bestaande model is dit geen volledig elektrische auto: de EHS is een plug-inhybride die je slechts deels elektrisch kunt rijden. Het accupakket van 16,6 kilowattuur kun je in 4,5 uur helemaal opladen waarmee je per laadbeurt (in ideale omstandigheden) de eerste 52 kilometer uitstootvrij kunt rijden. Daarna neemt de 1,5-liter viercilinder benzinemotor het over.

Ergens past deze aanpak niet helemaal bij de belofte die het zelfverklaarde ‘elektro-merk’ doet (elektrisch rijden betaalbaar maken), want dan zou de auto helemaal geen benzinemotor meer moeten hebben, maar met deze techniek kunnen de meesten mensen hun dagelijkse ritten grotendeels zonder benzineverbruik afleggen. Dat kan een voordeel zijn als je de overstap naar volledig elektrisch nog niet durft te zetten. Het voordeel van deze aandrijflijn is bovendien dat er relatief weinig CO2-belasting op de MG EHS zit, waardoor dit één van de voordeligste plug-inhybride SUV’s van het moment is. De prijslijst begint bij 34.985 euro, terwijl semi-elektrische concurrenten zoals de Ford Kuga PHEV (vanaf € 38.345), de Jeep Compass 4Xe (minimaal € 45.495) en de Peugeot 3008 HYbrid (start bij € 43.800) stuk voor stuk duurder zijn.

Twee karakters

De EHS is een behoorlijk pittige auto om te rijden: de benzinemotor alleen levert 162 pk (119 kW) maar wanneer de elektromotor ook meedoet, stijgt het maximale vermogen naar 258 pk (190 kW) en dat is méér dan voldoende voor een auto van dit formaat. Bij vol optrekken zit je in 6,9 seconden op de honderd kilometer per uur. Zo lang er nog voldoende energie in de accucellen zit levert dat een erg soepel presterende auto op, die duidelijk iets minder vlot wordt zodra de batterijreserve op raakt. Die twee verschillende karakters merk je vaak bij semi-elektrische auto’s: ze worden minder alert en atletisch wanneer ze alleen op de brandstofmotor draaien.

MG ontwikkelde en patenteerde een vernuftige versnellingsbak voor deze auto (ze noemen het zelf een tientraps automaat, maar feitelijk heb je vier elektrische verzetten en zes stappen in de automaat die aan de benzinemotor zit), maar die is niet altijd even lekker bij de les. Zeker bij een leeggereden accupakket schakelt de automaat wat langzaam op en terug, waarbij de benzinemotor soms duidelijk hoorbaar iets te lang in de toeren blijft hangen. Bij een ‘tienbak’, die zoals bij Ford en Lexus hele subtiele schakelstapjes maakt, verwacht je dat je niets merkt van het schakelen. In deze MG voel en hoor je duidelijk wanneer hij van verzet wisselt, al werken de elektro- en brandstofmotor voldoende naadloos en schokvrij met elkaar samen.

Onderweg weet de EHS trouwens wel te overtuigen met z’n rijgedrag. Dit is zoals gezegd niet de stilste auto die je kunt kopen, maar het onderstel voelt wel comfortabel en solide aan. Voor sportieve rijders zal de vering en demping misschien zelfs een beetje te zacht zijn, want zeker na vlot genomen drempels deint de MG soms nog wat lang na. In combinatie met de neutrale, zelfs wat zwaar aanvoelende besturing wekt deze auto een stevige en goed gebouwde indruk. Het interieur versterkt dat: de vormgeving is niet bijster spannend of vernieuwend, maar de materialen zijn fraai, de knoppen voelen stevig aan en de afwerking is een stuk beter dan in – bijvoorbeeld – de eveneens Chinese Aiways U5.

Fijn voor de familie

Een middelgrote SUV wil je kunnen inzetten als familie-auto en ook op dat vlak stelt de MG EHS niet teleur. Als bestuurder zit je een beetje te hoog voor het mooie, maar met name de ruimte op de achterbank is prima met fatsoenlijke bewegingsvrijheid voor benen, schouders en hoofden. De achterbak van de MG is echter niet zo groot als je zou denken aan de hand van z’n buitenmaten: met een krappe 450 liter kan je er als gezinsman- of vrouw redelijk mee uit de voeten, maar vanwege het in de vloer verwerkte accupakket heb je geen diepe extra vakken onder de laadbodem. Wel gaat de (verstelbare) achterbankleuning vrij eenvoudig plat én is de auto in staat om een geremde aanhanger te trekken van 1.500 kilo. Nog een voordeel van een stekkerhybride, want dat gaat je bij menig volledig elektrische auto niet lukken.

De ruimte is dus een pluspunt, en MG doet ondanks de vrij lage aanschafprijs niet kinderachtig met accessoires en opties. In de voordeligste ‘Comfort’ heb je bijvoorbeeld al ingebouwde TomTom-navigatie, een DAB+-radio en Apple Carplay of Android Auto te bedienen via een prominent geplaatst aanraakscherm. De digitale cockpit oog netjes en modern, maar belangrijker is de reeks veiligheidssystemen die je standaard op de auto hebt. Samengevat onder de naam ‘MG Pilot’ beschikt de EHS onder meer over een noodremsysteem, dodehoekdetectie, een rijstrookhulp en adaptieve cruise control. Dat is netjes. De duurdere ‘Luxury’ (vanaf € 37.895) doet daar nog een schepje bovenop met onder meer een erg groot glazen panoramadak, led-koplampen, sportstoelen met (kunst-) lederen bekleding en een 360-graden camera.

Met de MG EHS kies je dus niet voor de meest verrassende, herkenbare of spannende middelgrote SUV, maar je krijgt wel een auto met veel ruimte, prettige moderne technologie en een aangename prijsstelling. Hij is een tikkeltje kleurloos maar vanwege deze kwaliteiten verdient hij op z’n minst een uitgebreide proefrit en een serieuze overweging als je op zoek bent naar een dergelijke familie-auto.

MG had een échte stunt kunnen uithalen als ze voor dit geld een volledig elektrische auto van dit formaat hadden gepresenteerd, maar dat schijnt – als we het bijzonder ambitieuze merk mogen geloven – een kwestie van tijd te zijn. Na de ZS EV en deze EHS volgen snel nog meer MG’s, waaronder een ruime stationcar en een grotere SUV die naast relatief betaalbaar wél helemaal elektrisch zijn.

