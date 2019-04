Mitsubishi neemt na 37 jaar afscheid van dit iconische model

De Mitsubishi Pajero stond 37 jaar lang voor robuuste onverzettelijkheid. De auto won meerder malen de rally Parijs-Dakar en staat in Pakistan symbool voor macht en rijkdom. Na meer dan drie miljoen exemplaren is het na de zomer echter over en uit voor deze 4X4.

De auto is in Nederland al enige tijd niet meer leverbaar, maar over enkele maanden moet ook de rest van de wereld het doen zonder de Pajero. Een opvolger komt er niet en dus kan Mitsubishi niet langer concurreren in het segment van auto's als de Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol, Land Rover Defender en Mercedes G-Klasse.

De start van de Pajero was niet geheel vlekkeloos. De naam Pajero werd afgeleid van de naam van de pampakat: Leopardus pajeros. 'Pajero’ betekent in Spaans-sprekende landen helaas ook ‘rukker’ en dus moest aldaar snel een naamswijziging worden doorgevoerd. In die landen en in het Verenigd Koninkrijk en Ierland kreeg dit model de naam Montero of Shogun.

In Pakistan staat de Pajero echter symbool voor macht en rijkdom. Het model is er populair bij onder meer politici en zakenlui. Pajero is er zelfs een ingeburgerde term voor SUV’s, zoals de naam Jeep dat in Europa is voor een terreinwagen. De auto debuteerde in oktober 1981 op de Autosalon van Tokio en in mei 1982 kwam hij op de markt. Er zijn er ruim drie miljoen verkocht.

De Pajero is volgens Mitsubishi ingehaald door de tijd. Vooral op emissievlak kon de auto niet meer meekomen. Maar voordat het eindsignaal klinkt, komt Mitsubishi nog met een 'Final Edition'. Deze is gelimiteerd tot 700 stuks en krijgt standaard een zonnedak, dakrails en een 3.2-liter viercilinder diesel met 190 pk en een trekkracht van 441 Newtonmeter. Het model is voorzien van een vijftrapsautomaat die de aandrijfkrachten verdeelt over de vier wielen. Ook is de auto voorzien van stickers die refereren aan de introductie in 1982 en je krijgt er een gelimiteerd Citizen horloge bij met als opschrift Final Edition.