Moet je de handrem gebruiken bij een auto met automaat?

De meeste automatische auto’s beschikken over een P-stand voor parkeren. Maar waarom hebben ze dan ook nog een handrem? Is de P-stand voldoende of moet de handrem alsnog aangetrokken worden?

Zet je auto bij het parkeren altijd in de versnelling, en trek de handrem aan om te voorkomen dat de auto een eigen leven gaat leiden en wegrolt. Dit is een logisch advies voor auto's met een handbak. Auto’s met een automaat, daarentegen, hebben meestal een eigen parkeerstand - te herkennen aan de letter P.

Borgpen

Dat zou voldoende moeten zijn, aangezien auto's in stand P in de regel nergens heen gaan. Technisch gezien is dat voldoende. Immers: als de schakelhendel in stand P staat, grijpt een borgpen mechanisch in de versnelling van de transmissie. Dit voorkomt dat de auto wegrolt. De borgpen kan echter bezwijken bij hoge belastingen - als de auto op een steile helling staat geparkeerd, bijvoorbeeld.

Schade aan automaatbak voorkomen met de handrem

Voor de zekerheid is het daarom aan te raden om bij auto’s met automaat de handrem aan te trekken. Bovendien is het slecht voor de automaat als je auto eindeloos heen en weer beweegt op een trein of veerboot, of op een helling in zijn blokkeerpen ‘hangt’. Ook heeft een auto die alleen in de P-stand staat een vrij grote kans op schade aan de automaatbak als iemand er aan de voor- of achterzijde tegenaan rijdt.

Niet verplicht

Er is echter nog een reden, en die is zo mogelijk nog belangrijker: hoewel het gebruik van de handrem niet verplicht is, kunnen verzekeringsmaatschappijen moeilijk doen als er schade wordt veroorzaakt door een auto die begint te rollen omdat deze niet op de handrem staat. In een land als Duitsland eisen verzekeringsmaatschappijen en brancheorganisaties bijvoorbeeld dat bestuurders van bedrijfswagens de handrem gebruiken.

Handrem kan bijna niet meer vastvriezen

De kans dat een handrem in de winter kan vastvriezen, is bij moderne auto's nihil. Dit omdat het ‘bevriezen van de remschoenen’, zoals dat soms gebeurde na langere stilstand bij voertuigen met trommelremmen en nauwelijks beschermde trekkabels, met de moderne technologie in auto’s nagenoeg onmogelijk is. Veel auto’s hebben tegenwoordig namelijk een automatische handrem. Deze werkt met elektromotoren, waardoor vorst geen probleem meer vormt.

