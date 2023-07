Mogen buitenlandse vrachtauto’s harder rijden dan Nederlandse?

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Ja, dat klopt. In Nederland is de snelheidslimiet voor vrachtauto’s gesteld op 80 km/u, maar in veel andere Europese landen is het 90 km/u. En in Bulgarije is zelfs 100 km/u op de snelweg toegestaan.

Tegelijkertijd is het zo dat geen enkele vrachtauto waarvan het kenteken is geregistreerd in de Europese Unie tegenwoordig sneller kan dan 90 km/u. Dat is het gevolg van de wettelijk verplichte snelheidsbegrenzer die op deze limiet is ingesteld. Verder kan het natuurlijk zijn dat u getuige bent geweest van een of meer vrachtauto’s waarin gesjoemeld is met de verplichte, technische ingrepen.’