Motoragent doodgereden door vrachtwagen, verdachte aangehouden

Michael (34) redt dronken man uit auto die onderstebo­ven in water lag: ‘Voelde direct een paar armen’

29 juni De enorme deceptie van de uitschakeling van het Nederlands elftal op het EK voetbal had zich nog maar net voltrokken of Michael Tettero (34) hoorde een enórme klap. Een automobilist was op de Poelkade in ’s-Gravenzande uit de bocht gevlogen en op z’n kop met de auto in het water beland. Tettero aarzelde geen moment, sprong de sloot in en trok de bestuurder de auto uit. ,,Gelukkig zat ‘ie er alleen in.”