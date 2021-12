Mysterieuze ‘barnfind’ die man kocht voor paar honderd euro is mogelijk de oudste auto ter wereld

Met de Ariya wil Nissan zich herpakken: elektrisch én een SUV

Ruim voordat Tesla met elektrische auto's op de proppen kwam, had Nissan in 2010 al een poging ondernomen met de Leaf. Hij was lange tijd de meest verkochte elektrische auto. De letter L in de naam Leaf staat voor ‘leading’, maar de leidende positie op het gebied van elektrische auto’s is Nissan al jaren kwijt. De nieuwe Ariya moet daarin verandering brengen.

17 december