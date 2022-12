Na 53 jaar verbreekt deze auto het verkooprecord van de VW Kever in Noorwegen

Dat Noorwegen klaar is voor de elektrische auto is een understatement. Het aantal verkochte diesels is er bijna op één hand te tellen en ook de auto's met benzinemotor lopen keihard terug. Niet vreemd dus dat een elektrische auto daar een 53 jaar oud verkooprecord doet sneuvelen.

Sinds 1969 had de Volkswagen Kever het absolute verkooprecord voor nieuwe auto’s in handen in Noorwegen. In de afgelopen 53 jaar zijn van geen enkele auto meer dan 16.706 exemplaren verkocht. In 2019 kwam de Tesla Model S wel even in de buurt van het record, toen dit model 15.684 werd verkocht.

16.912 verkochte Models Y

Op 22 december lukte het Tesla alsnog om de Kever van de troon te stoten. En wel met de Model Y, ondanks de moeilijkheden in de Berlijnse Gigafactory. Volgens Inside EV's stond de teller op 23 december op 16.912 stuks, waardoor de kans groot is dat dit de eerste auto wordt waarvan in één jaar meer dan 17.000 exemplaren zijn verkocht. Dat zou betekenen dat 1 op de 10 verkochte nieuwe auto's een Tesla Model Y is.

ID.4 verkoopt ook goed in Noorwegen

Maar ook andere elektrische auto’s verkopen behoorlijk goed. Zo is de Volkswagen ID.4 het op een na populairste model met tot nu toe meer dan 11.000 verkochte exemplaren dit jaar. Dat het zo lang heeft geduurd voordat het verkooprecord sneuvelde, is bijzonder, aangezien er tegenwoordig veel meer nieuwe auto's worden verkocht dan in 1969. Tussen 1990 en 2020 zijn de verkoopcijfers alleen al meer dan verdubbeld. Aan de andere kant is het aanbod enorm gegroeid, al geldt dat in mindere mate voor elektrische auto's.

Aantal verkochte Models Y in Nederland

Dat de Model Y een - op dit moment zeer populaire - SUV is en voorzien is van vierwielaandrijving, wat altijd handig is in het koude Noorwegen - droeg zeker bij aan het verkooprecord. In Nederland zijn tot en met november 1598 exemplaren van de Tesla Model Y verkocht. En dat terwijl Nederland met 17,5 miljoen inwoners ruim drie keer meer inwoners telt dan Noorwegen met ruim 5,4 miljoen mensen.

