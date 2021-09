Na EQS komt EQE: de Mercedes E-klasse, maar dan elektrisch

IAA MünchenTussen alle opvallende studiemodellen presenteert Mercedes-Benz tijdens de IAA Mobility in München ook een auto die klaar is voor serieproductie. De EQE is een volledig elektrische sedan in het luxe zakensegment: de kleinere broer van de EQS heeft ongeveer het formaat van een conventionele E-klasse.

De EQE staat op dezelfde bodemplaat als de eerder onthulde EQS, maar de tweede elektrische limousine van het merk is iets kleiner. Volgens Mercedes is de EQE 4.94 meter lang, terwijl de EQS van z’n neus tot achterbumper maar liefst 5.21 meter groot is. Dit is voorlopig het tweede model op de nieuwe elektrische architectuur van het Daimler-concern. Later volgen er nog veel meer elektrische modellen die dezelfde basis gebruiken, waaronder diverse hoge SUV-versies.

Volledig scherm De EQE is een sedan: de achterruit blijft dus op zijn plek zodra je de achterklep opent © Daimler AG

De afstand tussen de voor- en achteras is bij de EQE iets kleiner dan bij de EQS, maar desondanks zou de interieurruimte van de EQE flink rianter zijn dan in de huidige E-klasse met verbrandingsmotoren. Zo is de cabine volgens Mercedes 80 millimeter langer, terwijl de inzittenden van de EQE bijna drie centimeter meer breedte hebben op schouderhoogte dan in de E. De nieuwe elektrische limousine is een echte sedan: hij heeft dus een korte achterklep, die in geopende toestand de achterruit altijd op z’n plek laat zitten.

In het interieur valt op dat het indrukwekkende ‘Hyperscreen’, dat we al kennen uit de EQS, ook zijn weg naar de EQE weet te vinden. Wie dat bestelt, krijgt een dashboard dat op het oog helemaal bestaat uit een aanraakscherm: onder het gemeenschappelijke afdekglas lopen de hoge-resolutie displays schijnbaar naadloos in elkaar over. De voorste passagier krijgt hierbij de beschikking over een eigen oled-display met een diameter van 12,3 inch. In Europa is het voor diegene toegestaan om tijdens het rijden zogenoemde ‘dynamische inhoud’ te bekijken; je mag dus video’s en tv kijken of internet gebruiken.

Volledig scherm Het grote 'Hyperscreen' is optioneel © Daimler AG

292 pk

Zodra de EQE leverbaar wordt, is er keuze uit twee varianten. De EQE 350 heeft een vermogen van 292 paardenkrachten (215 kilowatt), maar de details van de andere versie houdt Mercedes vreemd genoeg nog onder de pet. Wel is bekend dat alle varianten van de EQE voorlopig achterwielaandrijving hebben, terwijl de versies met 4Matic-vierwielaandrijving later worden voorgesteld. Net als bij de grotere EQS staat er naar alle waarschijnlijkheid ook weer een snellere, sportievere AMG-versie op de planning.

In de EQE bestaat de lithium-ion-accu uit tien modules met een bruikbare energie-inhoud van 90 kilowattuur. Hoe ver de auto op zo’n acculading komt verklapt Mercedes nog niet, maar het bedrijf geeft aan dat de gestroomlijnde zakenauto minimaal 15,7 kilowattuur per 100 kilometer verbruikt dus in het gunstigste geval moet de EQE 350 zo’n 570 kilometer halen zonder bij te laden. Volgens Mercedes zijn over-the-air updates mogelijk, om te zorgen ‘dat het energiemanagement gedurende de hele levenscyclus up-to-date blijft’.

Volledig scherm De cabine van de EQE is langer en breder dan die van de huidige E-klasse © Daimler AG

Volledig scherm Voorlopig komt de EQE in twee versies, waaronder deze 350. Vierwielaandrijving en een AMG-uitvoering komen later © Daimler AG

