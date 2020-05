Nederland telt meer parkeerplaatsen dan mensen: ‘De auto is de baas, overal’

Meer files, meer asfalt, meer auto’s. Zo gaat het al decennia. Hoe voller Nederland werd, hoe sterker en krachtiger de auto’s. Neem de ‘lelijke eend’ Citroën 2CV. De 29 pk onder de motorkap kon je in de jaren 70 naar iets boven de 100 km per uur accelereren, als de wind gunstig was. De kleinste Citroën nú beschikt over 69 pk en rijdt met gemak 140 km per uur en is gecorrigeerd voor inflatie ook nog eens de helft goedkoper. Te Brömmelstroet: ,,We jagen de droom van technologische vooruitgang na. Nóg sneller. Maar niemand is eerder thuis. Een elektrische Tesla zit in 3,5 seconde op 100 km per uur. Waarom? Bizar.’’ Ook een bescheiden auto als de Honda Civic groeide in drie decennia 80 centimeter in de lengte en 30 centimeter in de breedte. ,,En alles moet ervoor wijken.’’ Eén van de drijfveren van Te Brömmelstroet is een dodelijk ongeval waar hij als 9-jarig jochie getuige van was. Een vriendje werd geschept door een auto. Dertig jaar later zoekt hij de berichten over het ongeluk op. Zowel bij het bericht als bij de rouwadvertentie staan autoadvertenties. ,,Te midden van autoadvertenties wordt Dion begraven.’’