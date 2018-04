Nederland telt na Noorwegen relatief de meeste elektrische auto’s

Dat blijkt uit cijfers van het Duitse Center of Automotive Management. In Noorwegen was in de eerste drie maanden van dit jaar een op de twee verkochte auto’s voorzien van een elektromotor of hybride aandrijving. Het marktaandeel steeg daar ten opzichte van de eerste drie maanden van vorig jaar van 35,3 naar 47,9 procent. Nederland is tweede met een marktaandeel dat steeg van 1,7 vorig jaar naar nu 3,3 procent. China eindigt op de derde plaats met een stijging qua marktaandeel van twee procent, evenveel als Duitsland en Groot-Brittannië. In de Verenigde Staten is nu 1,3 procent van de nieuw verkochte auto’s voorzien van een elektromotor.

In absolute aantallen is China nog altijd koploper met ruim 140.000 verkochte elektrische auto's. De VS is tweede met bijna 54.000 exemplaren. Duitsland is in absolute aantallen Noorwegen voorbij met 17.549 auto's. Nederland staat wereldwijd in de top zes met 4.512 geëlektrificeerde auto's in het eerste kwartaal. In bijna alle landen van de top zes zijn verkoopstijgingen van tientallen tot meer dan honderd procent te noteren ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017.