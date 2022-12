Nederlander veroordeeld voor diefstal oldtimers uit Duitse parkeergarages

Een 32-jarige man uit Heerlen is in Duitsland tot een gevangenisstraf van vier jaar veroordeeld voor het stelen van klassieke auto’s uit ondergrondse parkeergarages in en rond Düsseldorf en Keulen.

De rechtbank in Düsseldorf achtte bewezen dat de Nederlander tussen oktober 2019 en februari 2021 minstens drie oldtimers ontvreemdde uit ondergrondse parkeergarages in de hoofdstad van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, in Meerbusch (tussen Düsseldorf en Krefeld) en in Keulen. De voertuigen van het merk Porsche vertegenwoordigden een waarde van bijna 370.000 euro.

De dertiger hield vol onschuldig te zijn maar volgens de rechtbank was hij te zien op bewakingsbeelden én werden in twee van de voertuigen dna-sporen gevonden die aan hem gelinkt konden worden. Het Openbaar Ministerie (OM) had een gevangenisstraf van vierenhalf jaar tegen de man geëist.

Twee van de gestolen Porsches werden teruggevonden en licht beschadigd teruggegeven aan de eigenaars. De andere oldtimers werden gedemonteerd, waarna de dure onderdelen afzonderlijk werden verkocht.

De Nederlander maakte volgens het OM deel uit van een internationale bende die minstens zeven klassieke auto’s en motoren van de merken Porsche, Ford Mustang en Harley-Davidson met een gezamenlijke waarde van ruim een half miljoen euro uit ondergrondse parkeergarages stal. Volgens de rechtbank stond dat niet buiten kijf.

De dieven kwamen de oldtimers op het spoor via advertenties voor parkeerplaatsen op het internet. Daarin waren naast de aangeboden plekken vaak ook de kostbare oldtimers te zien. De daders verschaften zich toegang tot de voertuigen en voerden ze af op aanhangers.

60 oldtimers

De Nederlander is volgens Tag24 een van in totaal negentien verdachten van diefstallen van oldtimers. Die verdachten werden in juli 2021 opgepakt tijdens een gecoördineerde actie op het drielandenpunt bij Aken. Rechercheurs uit Nederland, België en Duitsland deden volgens de regionale nieuwssite al maanden onderzoek naar de internationale bende. Ze zou in het Rijnland bijna 60 oldtimers hebben gestolen ter waarde van ruim drie miljoen euro.

De rechercheurs kwamen de dieven op het spoor met behulp van bewakingsvideo’s. Verschillende gestolen oldtimers beschikten bovendien over gps-trackers. De openbaar aanklager in Düsseldorf adviseerde oldtimerbezitters om de voertuigen uit te rusten met deze systemen waarmee de locatie via satellieten kan worden vastgesteld.

