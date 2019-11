Nederlanders maken Land Rover elektrisch

e-Rovers verwacht dat de eerste auto komende winter gereed zal zijn. De motor, versnellingsbak, tussenbak, aandrijfasssen en differentieels worden verwijderd en vervangen door een geheel elektrische aandrijflijn. Op dit moment is de motor al gereed en er wordt hard gewerkt aan de assen.

De aandrijflijn is een geheel Nederlands fabricaat en ook een geheel Nederlandse ontwikkeling. e-Rovers is gevestigd op Terschelling en er wordt samengewerkt met Eindhoven Automotive en Hengelo Lithium Works. Een groot deel van het constructiewerk wordt uitgevoerd door specialisten in de offshore/marine-industrie in Den Helder.

400 kilometer

Tussen het ladderframe komen vier speciaal ontwikkelde Super-B lithium-ion accupakketten. Deze hebben een totale capaciteit van 75 kWh. Hiermee krijgt de Land Rover Defender een actieradius van 250 kilometer op de snelweg en 400 kilometer in de stad. Eventueel kan e-Rovers de Defender ook voorzien van een brandstofcel op waterstof of methanol. Snelladen is ook mogelijk; voor elke 100 kilometer meer reikwijdte duurt dit 12 minuten. Eventueel kan e-Rovers ook een bijbehorend systeem met zonnepanelen leveren om de auto’s thuis of op het werk met zonne-energie op te laden.