Nederlanders willen geen zelfrijdende auto

De zelfrijdende auto komt eraan, maar willen we dat wel? Driekwart van de automobilisten is voorlopig niet bereid het stuur los te laten, blijkt uit onderzoek van elektronicafabrikant Bosch.

Bosch bevroeg in de dertien landen automobilisten over zelfrijdende auto’s. In Nederland onder een representatieve groep van 1000 bestuurders. En daaruit blijkt dat er in Nederland niet veel enthousiasme is, maar eerder argwaan tegenover een zelfrijdende auto.

En áls de auto zelfrijdend wordt, dan mag ie van de helft van de Nederlanders vooral de vervelende taken overnemen: in- en uitparkeren, een parkeerplaats zoeken, file rijden en de echt lange ritten. De rest doen we zelf wel.

,,Nederlanders moeten aan het idee van een zelfrijdende auto wennen’’, zegt Sandra Vancolen van Bosch Mobility Solutions over het geringe animo. ,,Ze hebben blijkbaar moeite om de controle over het stuur uit handen te geven en rijden nog steeds graag zelf. Uit het onderzoek blijkt ook dat zij zelfrijdende functies met name als ondersteunend zien.’’

Kinderen

Op de vraag of een zelfrijdende auto de kinderen naar school mag brengen was het antwoord van de Nederlandse ouders overduidelijk ‘nee’. Slechts 8 procent van de moeders laat hun kroost instappen bij een auto zonder bestuurder. Mannen vertrouwen iets meer op de techniek: een op de vier vaders zou zijn kind in een zelfrijdende auto zetten. Jonge mannen zien de komst van de zelfrijdende auto iets meer zitten dan vrouwen, maar ook bij deze groep is er nauwelijks enthousiasme.

Bosch heeft het onderzoek in dertien landen laten doen. In de Europese landen en de Verenigde Staten ontlopen de uitkomsten elkaar niet veel. In armere landen als Rusland, Turkije, China en Brazilië is wél veel enthousiasme voor een zelfrijdende auto. Bosch weet niet hoe dat komt. Wellicht is autorijden in een land met slechtere wegen geen pretje, of is een auto met zelfrijdende eigenschappen een teken van luxe.

De Duitse elektronicafabrikant is een grote toeleverancier voor de autoindustrie. Er is geen auto te vinden zonder onderdelen van Bosch erin. ABS en EPS bijvoorbeeld, twee systemen waardoor ook een onhandige bestuurder de macht over het stuur niet verliest, zijn uitvindingen van Bosch. Ook op het gebied van zelfrijdende auto’s wil het concern meedoen. Het levert systemen waarmee de auto op de snelweg zijn eigen weg gaat of waarmee een auto zelf zijn plekje zoekt in de parkeergarage. ,,De zelfrijdende auto gaat er echt komen’’, zegt Vercolen. ,,Wanneer? ABS was er al in 1978, maar het duurde tot 2003 voor het in iedere auto verplicht werd. Nu zal het sneller gaan. We denken tien tot vijftien jaar.’’

Quote We winnen 56 minuten per dag als de auto zelf rijdt Sandra Vancolen

Zelfrijdende auto’s worden vele kwaliteiten toegedicht. ,,De doorstroming kan 80 procent verbeteren. Het verbruik van een auto kan 39 procent dalen als er geen mens achter het stuur zit. Ouderen kunnen auto blijven rijden. En we winnen 56 minuten per dag als de auto zelf rijdt.’’

Een vol uur tijdwinst! Wat gaat u doen als de auto het zelf doet? De nieuwe vrije tijd wil ruim de helft van de ondervraagden besteden aan ‘uit het raam kijken en van het landschap genieten’ en ‘praten met de andere inzittenden’. Een kwart gaat een dutje doen. Slechts 1 op de 4 gaat met de mobiele telefoon in de weer.