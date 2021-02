Neem dit mee in de auto als je vandaag de weg op moet

Heb je sneeuwkettingen in huis, dan is het aan te bevelen om ze mee te nemen in je auto. Want als het echt zo erg wordt als de voorspellingen beloven, kun je zomaar uren vast komen te staan. Even de berm inglijden met je auto, of tegen een stoep en je auto komt de hele ochtend niet van zijn plek. Wanneer auto's massaal van de weg glijden, of vast komen te staan op diverse snelwegen, kunnen de hulpdiensten mogelijk urenlang niets doen. Met een volle tank houdt je motor het lang vol, maar toch is het handig om ook een deken of in ieder geval een hele dikke jas mee te nemen. Het kan zijn dat je motor gaat koken wanneer de motor lang draait zonder dat ‘ie gekoeld wordt door de rijwind. De kachel valt dan ook uit.