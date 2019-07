Negen feiten en fabels over autorijden in de hitte

Moet je met de hitte van de komende dagen de weg op? Dan is een goede voorbereiding geen overbodige luxe. Tien fabels en feiten over rijden in de hitte.

1. Zomerbanden slijten niet per se sneller bij hoge temperaturen

Fabel. Ook al heb je zomerbanden, in de hitte slijten alle banden sneller dan bij normale temperaturen. Dat zegt Stefaan Moonen, Brand Manager Benelux van bandenfabrikant Bridgestone. ,,Om slijtage tegen te gaan, is het verstandig om iedere maand de bandenspanning te controleren. Banden met een te hoge of te lage bandenspanning slijten namelijk eerder.”

2. Een raampje open doen maakt autorijden aangenamer dan met airco

Fabel. In eerste instantie lijkt het misschien prettiger om je autoraam open te zetten, maar uiteindelijk kun je toch het beste de airco aandoen. Niet alleen qua binnentemperatuur, maar ook qua brandstofverbruik is het verstandig om ramen gesloten te laten. Een open raam verbreekt de aerodynamische lijn van de auto, waardoor deze meer brandstof verbruikt. Het toenemende lawaai in je auto draagt ook niet bij aan een prettige rijervaring.

3. Bij hoge temperaturen worden automobilisten eerder verrast door onweer

Feit. Bij warme temperaturen stijgt vooral in Nederland de kans op onweer. Dit wordt warmte-onweer genoemd. Bij onweerswolken stromen stijgende warme lucht en dalende koude lucht vlak langs elkaar. In deze stromingen worden elektrisch geladen deeltjes meegevoerd, waardoor de wolk als een condensator wordt opgeladen. Dit geeft ontladingen tussen de ene en de andere wolk of tussen de wolk en de aarde. En dat zorgt voor onweer.

4. De airco maakt automobilisten ziek

Fabel. Van enkel de koude luchtstroom word je niet ziek. Wel is het zo dat wanneer je al ziek bent en bijvoorbeeld een verkoudheid hebt, het virus door afkoeling sneller kan worden verspreid. Ook is het belangrijk om de filters van de airco regelmatig te vervangen. Hier kunnen pollen en ziekteverwekkers in zitten die je auto in blazen, waardoor je juist dáár ziek van kunt worden.

5. Er wordt in de zomer ook met zout gestrooid

Feit. Door de grote hitte ontstaat het gevaar dat asfalt gaat smelten. De wegen kunnen hierdoor beschadigd raken. Dit gebeurt vooral bij vrachtwagens die stilstaan voor verkeerslichten en bij het wegrijden het asfalt mee trekken, legde een woordvoerster van de provincie Noord-Brabant eerder uit aan Omroep Brabant. Daarom wordt bij zomerse temperaturen incidenteel met zout en pekel gestrooid zodra het asfalt dreigt te smelten. Zout en pekel onttrekken vocht uit de lucht, waardoor het wegdek koelt. Dankzij het zout wordt vers asfalt niet te zacht.

6. Een airco slijt sneller als je hem intensief en langdurig gebruikt

Fabel. In theorie gaat een airconditioning een autoleven lang mee. Wel kan de aandrijfriem slijten en wanneer de airconditioning niet regelmatig wordt gecontroleerd, verkort dat de levensduur aanzienlijk. Wanneer het straks koeler wordt, moet de airconditioning ook minstens een keer per week worden aangezet. Dit om het koelsysteem te smeren, anders kan het koudemiddel gaan lekken. Een plas water onder de auto is tijdens deze hitte overigens normaal. Het is condenswater van de airconditioning.

7. Je auto helemaal voltanken bij warm weer is gevaarlijk

In Nederland: fabel. Volgens de Duitse Automobilclub Kraftfahrer-Schutz (KS) wel. In Nederland is de situatie echter anders. Feit is dat benzine en diesel uitzetten bij opwarming. In Duitsland wordt benzine opgeslagen bij een temperatuur van vijf tot tien graden. Als het dan buiten 30 graden is, warmt de brandstof snel op. Bij een temperatuurverschil van 20 graden zet de diesel of benzine met twee procent uit. Bij een tank van 50 liter komt dat overeen met een liter extra volume. In Nederland is de opslagtemperatuur volgens de Bovag echter 15 graden. De kans is dus zeer klein dat er brandstof gaat lekken door uitzetting. Van explosiegevaar is al helemaal geen sprake.

8. Auto’s met airco zijn veiliger

Feit. Bij een temperatuur van 35 graden aan boord kan de kans op ongelukken toenemen, liet onderzoek in het verleden zien. Automobilisten met de airconditioning aan reageren bovendien vermoedelijk letterlijk koeler op verkeerssituaties. Zij kunnen zich waarschijnlijk beter concentreren, ervaren minder stress en hebben een sneller reactievermogen.

9. Bij extreme hitte kun je een ei bakken op een auto

Feit. ,,Om een ei te garen heb je een temperatuur van 67 graden Celsius nodig’’, zei chef-kok Huub Oudshoorn eerder tegen Omroep Gelderland. ,,Als jij je auto in de volle zon zet, is het metaal van je auto heel snel op die temperatuur. Het ei zou dan moeten gaan stollen. Je moet dan wel een plek op je auto zoeken waar het ei niet vanaf glijdt.”