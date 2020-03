Nieuw accupakket 35.000 euro, staat dit alle Tesla-rijders te wachten?

Tandtechnicus Herbert van Kuik reed 9 jaar lang met veel plezier in zijn elektrische Tesla Roadster. Totdat het accupakket de geest gaf en hij zich bij Tesla meldde voor revisie of een nieuw exemplaar.

Negen jaar geleden kocht Herbert van Kuik zijn eerste elektrische auto. Tesla had een paar jaar eerder zijn eerste model uitgebracht, een elektrische sportwagen die was gebaseerd op de Lotus Elise. ,,Het leek me een leuke auto en ik reed toen nog dagelijks een uur heen en terug van Amsterdam naar Werkendam. Ik kocht deze Roadster 2.5 toen ‘ie een half jaar oud was en inderdaad, het heen en weer rijden op stroom ging prima.”

Van Kuik vroeg naar eigen zeggen nog wel hoe het zat met het vervangen van het accupakket toen hij de auto kocht, maar daarover hoefde hij zich volgens Tesla geen zorgen te maken. ,,De prijs was destijds 19.000 euro, maar door de snel voortschrijdende techniek en de toenemende populariteit van elektrisch rijden zou dat bedrag snel dalen, zo beloofde Tesla. Dus toen het accupakket niet meer wilde bijladen bij een tellerstand van 110.000 kilometer, meldde ik me vol goede moed bij Tesla.”

PEM

,,Er waren een aantal cellen kapot in het accupakket", vertelt Kuik. ,,Maar bij Tesla repareren ze niet. De enige mogelijkheid is vervangen. En dus was het aanschaffen van een nieuw accupakket de enige mogelijkheid. Schade: 35.000 euro, als het meezit. Maar volgens de experts bij Tesla is de PEM - de computer die erbij zit - ook vaak kapot. Dat zou nog eens tien mille kosten. Ik was zo overbluft dat ik niet eens gevraagd heb of dat inclusief of exclusief btw is.”

Tesla Nederland was deze week niet beschikbaar voor commentaar, maar het Amerikaanse merk biedt volgens eigen onderzoek dat we hebben gedaan inderdaad geen losse accupakketten voor de Roadster. Je kunt de auto wél compleet laten upgraden tegen een forse vergoeding en dat behelst behalve een nieuw accupakket ook een speciaal aeropakket en andere upgrades. Wanneer een Tesla zo'n behandeling heeft ondergaan, heet de Roadster geen 2.5 meer maar 3.0 en is de actieradius gestegen tot meer dan 600 kilometer. ,,Allemaal leuk en aardig", aldus Van Kuik. ,,Maar ik wil helemaal geen 3.0 en een rijbereik van 600 kilometer. Ik wil alleen maar dat mijn auto het weer doet, voor een normale prijs.”

Plantenbak

Herbert van Kuik vindt het niet vreemd dat de accu's na tien jaar hun beste tijd wel hebben gehad. ,,Ik lees wel berichten dat accu's jaarlijks slechts twee tot drie procent achteruitgaan, maar noem mij maar eens een auto-accu of een huishoudelijk apparaat waarvan de accu het na tien jaar nog doet. Ik vind echter dat je als fabrikant je kopers niet mag afschepen met een dergelijk grote schadepost als de boel op is, ook al krijg je er wat extra's bij. Feit is dat je geen keus hebt.”