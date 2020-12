Nieuw automerk Seres komt deze maand naar Nederland

Het Amerikaanse automerk Seres maakt deze maand in Nederland zijn debuut. Het komt net als Tesla uit Silicon Valley, maar wordt gefinancierd door een moederbedrijf in China. In de ontstaansgeschiedenis van het piepjonge Seres heeft een van de grondleggers van Tesla een belangrijke rol gespeeld. ,,Wij maken duurzaam autorijden voor iedereen bereikbaar‘’, is de belofte.

Het eerste in Nederland leverbare model, de Seres 3, is een compacte SUV, vergelijkbaar met de Hyundai Kona, Kia e-Niro en Tesla Model Y. De prijs is nog niet bekend, maar zal waarschijnlijk rond de 35.000 euro bedragen. Seres maakt uitsluitend elektrische auto's en wil in Europa om te beginnen in Nederland, Duitsland, België en Zweden voet aan de grond te zetten. De auto's arriveren binnen twee weken bij een landelijk dekkend netwerk van negen Nederlandse autobedrijven, die nu al dealer zijn van andere merken. Green Mobility Group Europe B.V. (GMGE) is de Nederlandse importeur.

Seres werd in januari 2016 opgericht en produceert sinds 2017 elektrische auto's in China. In datzelfde jaar werd een autofabriek in de VS gekocht: de Commercial Assembly Plant in Mishawaka, Indiana. In het verleden zijn daar auto’s gebouwd voor Mercedes-Benz en Hummer. Het hoofdkwartier van Seres is gevestigd in Santa Clara, Californië. Het bedrijf is een dochteronderneming van Chongqing Sokon Industry Group. Seres heeft inmiddels zeven vestigingen voor onderzoek en ontwikkeling, in onder meer de VS, China en Japan.

Tesla

De geschiedenis van Seres is enigszins verweven met die van Tesla. Zo stond Martin Eberhard, een van de grondleggers van Tesla, aan de wieg van het bedrijf. Eberhard was van 2003 tot 2008 de eerste CEO van Tesla Motors. Elon Musk was toen nog niet in beeld. Vervolgens was Eberhard de grondlegger van inEVit, een start-up die elektrische aandrijflijnen aan autofabrikanten leverde. Dat bedrijf werd in 2017 overgenomen door Seres en Eberhard bleef er nog bijna een jaar werken, als baas van de ontwikkelingsafdeling.

Het eerste in Nederland leverbare model, de Seres 3, is een compacte SUV, vergelijkbaar met de Hyundai Kona, Kia e-Niro en Tesla Model Y. De auto is 4,39 meter lang, 1,85 meter breed en 1,65 meter hoog. De elektromotor heeft 120 kW vermogen, waardoor de Seres een topsnelheid van 155 km/u haalt. De capaciteit van het batterijenpakket is 52,5 kWh. Daarmee zou een actieradius van 329 kilometer (WLTP-norm) mogelijk zijn. De batterijen zijn binnen een half uur tot 80 procent op te laden bij een DC-laadstation met CCS-aansluiting. Bij een AC-lader bedraagt het laadvermogen 6,6 kW.

