Nieuw fenomeen: diefstal van Tesla-buitenspiegels

Verkiezing ‘Elektri­sche Auto van het Jaar’ kent deze keer drie winnaars

18 februari De Volkswagen ID.3, Tesla Model 3 en Audi E-tron zijn alle drie gekozen tot Elektrische Auto van het Jaar. Zij zijn elk winnaar in een aparte categorie in de jaarlijkse verkiezing die georganiseerd wordt door de Vereniging Zakelijk Rijders, in samenwerking met Eneco eMobility, LeasePlan en AutoWeek.