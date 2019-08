Nieuw hoofdstuk van een bestseller

AutotestDe vijfde generatie van de Renault Clio verrast niet met zijn uiterlijk, maar wel in veel andere opzichten. Is het voldoende om een bestseller te blijven?

Renault Clio 1.0 TCE (100 pk/74 kW), vanaf €17.290

Wie geen autokenner is, kan de nieuwe Clio aan de buitenkant moeilijk van de vorige generatie onderscheiden. Het interieur is wél verrassend, al helemaal met de ‘soft touch’ afwerking van de duurdere versies. De materialen en knoppen zien er niet alleen goed uit, je voelt de kwaliteit ook bij het aanraken. Het infotainment, met verticaal scherm, en het digitale instrumentarium zijn van bijzonder goede kwaliteit: mooi gedetailleerd en kleurrijk. Bovendien werkt het prettig en overzichtelijk.

Verder onderscheidt de Clio zich met zijn rijke standaarduitrusting, inclusief volledige led-verlichting rondom. Geen concurrent die hem dat nadoet. Minder goed is de rijstrookbewaking. Die grijpt weliswaar in als je onbedoeld de belijning overschrijdt, maar hij voert de stuurcorrecties te rigoureus uit om de auto beheerst in het midden van de rijstrook te kunnen houden.

Brede raamstijlen en relatief kleine en hooggeplaatste zijramen beperken het zicht voor de mensen op de achterbank, maar de zitruimte is daar (net) voldoende. De grootste verrassing – letterlijk – vind je in de bagageruimte. Die is gegroeid naar 391 liter, als je het reservewiel achterwege laat, en daarmee een van de grootste in deze klasse.

De nieuwe 1,0 liter benzinemotor (100 pk/74 kW) combineert een zuinig karakter (testverbruik 1 op 17,5) met doorgaans voldoende pit, maar bij laag toerental zou hij wat krachtiger mogen zijn. De handbak zou wat soepeler mogen schakelen, maar er valt goed mee te leven. Wel zijn er concurrenten die bij een 100 pk motor een zesde versnelling leveren en die mist de Clio. Tijdens het rijden valt verder op dat deze Renault veel stiller is geworden. Zijn onderstel voelt comfortabel aan en zijn wegligging is nog steeds goed. Alleen zou hij soms iets directer mogen sturen. - Niek Schenk

PLUS

Led-koplampen standaard.

Top-infotainment.

Flinke bagageruimte.

MIN

Besturing kan beter.

Geen zesbak.

Rijstrookbewaking mist nuance.

EINDCIJFER

8,2

CONCLUSIE

De nieuwe Clio verrast met zijn fraaie interieur, bijzonder rijke uitrusting, top-infotainment én grote bagageruimte. Hij gaat hiermee een grote stap vooruit. Alleen in de rijtechniek valt hier en daar nog wat te verbeteren.

EXTRA TESTNOTITIES



Renault durfde het niet aan om de compleet nieuwe Clio een heel ander gezicht te geven. Met een rigoureus ander uiterlijk zouden trouwe klanten wel eens kunnen terugschrikken, meent Renault. En dat is gevaarlijk, want ondanks zijn relatief hoge leeftijd (2012) is hij - ook in Nederland - nog steeds een van de meest gekochte auto’s.

De Clio staat op een heel nieuw platform, dat volgend jaar ook als basis dient voor de allereerste Clio plug-in hybride. Eerder al verschijnt een nieuwe generatie van de Captur: de compacte SUV die is gebaseerd op de Clio.

In tegenstelling tot andere nieuwkomers, zoals de Peugeot 208 en Opel Corsa, heeft Renault geen plannen om de Clio volledig elektrisch uit te brengen. Dan zou hij namelijk de zojuist vernieuwde Zoe in het vaarwater zitten. Renault introduceert volgend jaar wel – voor het eerst - een plug-in hybride van de Clio.

Het nieuwe platform is samen met Nissan en Mitsubishi ontwikkeld: de drie merken vormen samen een alliantie.

De Clio zal niet langer ook als stationwagon (Estate) leverbaar zijn. Enig alternatief is nu de compacte SUV Captur, die als vanouds op de Clio is gebaseerd en waarvan een nieuwe generatie over enkele maanden zijn debuut beleeft.

De zitruimte op de achterbank houdt niet over: in een VW polo heb je beduidend meer plek.

Een sprint vanuit stilstand naar 100 km/u in 11,8 seconden is niet iets om over naar huis te schrijven.

Gebruiksvriendelijk: als je de achterbank omklapt ontstaat er geen hoogteverschil in de laadvloer.

Als vanouds is de ‘coupé-look’ bereikt door de portiegrepen van de achterste zijportieren in de raamstijlen te integreren. Dat staat dan wel sportief, maar het openen van een deur wordt er wel iets lastiger door.

Opmerkelijk is de afbeelding in het digitale instrumentarium die continu een indicatie geeft van de afstand tot de voorganger. Hiermee word je je bewust van de haalbaarheid van een noodstop.

De grote stengel aan het stuur voor bediening van de audio – typisch Renault –is gebleven. Verder bedien je diezelfde audio natuurlijk vanaf het aanraakscherm. Desondanks mis je zo’n simpele draaiknop om het geluid even snel harder of zachter te zetten.

Dat is keurig netjes: alle aansluitingen voor accessoires bij elkaar onderin het dashboard: twee usb-aansluitingen, Aux en 12 Volt.

Op een of andere manier floepte de linkerstengel aan de stuurkolom, die van de richtingaanwijzer, tijdens de test soms in de grootlicht-stand. Hier valt ergonomisch blijkbaar nog wel iets te verbeteren.

Tussen de voorstoelen is er een speciaal vakje waar je de sleutelkaart en eventueel ook kaartjes van tolwegen in kwijt kan.

De nieuwe Clio is te koop vanaf €17.290. Dan krijg je de 1,0 liter driecilinder turbo-benzinemotor (TCE 100) die ook in deze test centraal staat. Indrukwekkend is de standaarduitrusting. De goedkoopste versie heeft al led-koplampen, rijstrookbewaking, een automatisch nood-remsysteem dat fietsers en voetgangers herkent, verkeersbordherkenning, cruise-control, airco en een lichtsensor. De geteste auto heeft het Intens uitrustingsniveau, waarmee de prijs op €20.790 komt. Standaard heeft die versie onder meer 16 inch lichtmetalen wielen, parkeersensoren achter (met optische en sonische weergave), een met leer bekleed stuur, zonnekleppen met verlichte make-up spiegels, het Multi-Sense menu voor individuele rijbeleving (aanpassing besturing, motor, instrumentenpaneel, motorgeluid en sfeerverlichting), grootlicht-assistent, een instrumentenpaneel met 7 inch kleurenscherm, automatische klimaatregeling, regensensor, elektrisch bedienbare ramen achter, een radiografische sleutelkaart, elektrisch inklapbare buitenspiegels, kunstleren/stoffen interieurbekleding en de ‘soft touch’ dashboard en deurpanelen van de voorportieren.

Daarnaast heeft de door ons gereden Clio nog een aantal extra’s: Pack Look Exterieur (€95: zwart- en chroomaccenten aan de buitenkant), Easy Life Pack (€695, bestaande uit parkeersensoren rondom, automatisch inparkeersysteem, 360 graden camera, dode hoekbewaking), Pack Easy Link navigatie met Bose® audio en 9,3 inch infotainmentscherm (€1.195, bestaande uit Bose DAB+ audiosysteem met 4 bi-cone speakers, 4 HD-tweeters, subwoofer en extra versterker, ondersteuning Apple CarPlay en Android Auto, Tom Tom Live navigatie met kaart Europa, drie jaar gratis Tom Tom Traffic en kaart-updates én een bagageruimte met dubbele bodem). Tot slot heeft de geteste auto ook nog een draadloze oplader voor smartphones (€95), Pack Comfort Intens (€545: hoogteverstelling bijrijdersstoel, elektrische parkeerrem, automatisch dimmende binnenspiegel, middenarmsteun vóór met opbergvak), Pack Style Intens Noir (€595: privacy glass, led mistlampen vóór, lichtmetalen wielen 17 inch zwarte inleg) én een reservewiel (15 inch thuiskomer, prijs €195). De totaalprijs van de geteste Clio komt met dit alles op €24.205.

