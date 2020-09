Nieuw sportwagenmerk komt met ‘Ferrari-pester’

Grootste krimp auto- en motorbran­che in 25 jaar

28 augustus De Nederlandse auto- en motorbranche heeft in het tweede kwartaal op jaarbasis te maken gehad met de grootste krimp in 25 jaar. Door de uitbraak van het coronavirus sloten fabrieken tijdelijk de deuren en daalde de vraag naar nieuwe auto’s. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat de omzetontwikkeling in de branche sinds 1995 volgt.