Nieuw topmodel Bugatti gaat vijf miljoen euro kosten

De Divo moet een meer wendbare versie worden van de Chiron. Dat wordt bereikt door het gewicht verder te beperken en een specifiek aerodynamisch pakket te ontwikkelen. Ook krijgt de auto een unieke styling. Er gaan geruchten dat een andere versnellingsbak met race-genen de prestaties nog verder zal verbeteren. We zullen op 24 augustus zien of dat waar is, want dan wordt de Divo gepresenteerd in Monterey, Californië.