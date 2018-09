Nieuwe Audi A6 Avant: bagagedrager voor grootverdieners

Helaas is deze Audi er niet ruimer op geworden. Achterin de nieuwe A6 Avant passen exact evenveel liters als in de oude (565 tot 1680 liter). De BMW 5-serie Touring is een snipper groter, de Mercedes E-klasse Estate is met 640 tot 1820 liter zelfs flink ruimer. Hoe dat komt? Het zit ’m voor een deel in de aflopende daklijn van de Audi. Dat oogt sportief maar is niet bevorderlijk voor de binnenruimte.

Als je de elektrisch bedienbare achterklep opent, rolt de hoedenplank automatisch op. Eronder zit een groot, rechthoekig vrachtruim. Dankzij de brede opening en de lage trildrempel is het een kleine moeite om koffers, sportspullen of honden in te laden. In de vloer zit een railsysteem met verschuifbare ogen waaraan je een net kunt haken.

Met twee grote hendels leg je de achterbank plat. De lange vloer is zo goed als vlak en vrij van richels, waardoor je spullen gemakkelijk naar voren kunt schuiven.

Onder de optilbare laadvloer zit een ondiepe opbergbak van kunststof. Die is verdeeld in vakken. Na een lange strandwandeling kun je hierin je mooiste schelpen opbergen. De modderige wandelschoenen zet je in het grootste vak. Onder de vloer ontdekken we helaas geen uitsparing om de opgerolde hoedenplank in te plaatsen. Daar loop je tegenaan als je de bagageruimte tot het dak wilt vullen.

Tegelijkertijd is de nieuwe A6 wel degelijk groter dan zijn voorganger. Hij meet 12 millimeter langer, 24 mm breder en 6 mm hoger. Die twaalf extra millimeters in de lengte zitten allemaal tussen de voor- en achterwielen, waardoor binnenin meer ruimte ontstaat. Zelfs passagiers van twee meter lang hebben genoeg been- en hoofdruimte op de achterbank. Voorin heb je sowieso een weldaad aan bewegingsruimte.

Hightech

Dit is niet de eerste keer dat we plaatsnemen in een nieuwe A6, maar het hightech dashboard gaat nog lang niet vervelen. Bovenop heb je de strakke, horizontale lijnen en in het midden de twee dominante touchscreens. Het onderste is wat schuiner geplaatst dan hde bovenste.

Normaal zijn we van mening dat het navigatiescherm hoog op het dashboard moet staan omdat je dan amper je ogen van de weg hoeft te halen, toch zijn we gecharmeerd van de A6. Hij krijgt een vrijbrief dankzij het digitale instrumentarium (tegen meerprijs), waarop je groot en duidelijk ziet hoe de route loopt. Dit vervangt de analoge snelheidsmeter en toerenteller, dus hij zit pal voor je neus, op ideale kijkhoogte. De navigatiekaart op het bovenste touchscreen lijkt voornamelijk voor de passagiers bedoeld. Met het onderste scherm bedien je de massage-functie van de voorstoelen, de temperatuur in de auto en de luchtstroom door de cabine. Je drukt er ook op om de overijverige rijbaan-assistent de mond te snoeren. De A6 Avant is leverbaar met vijf radarsensoren, een laserscanner en tal van veiligheidssystemen.

Hoewel elk touchscreen trilt als je erop drukt, blijven fysieke knoppen ook hun charmes en nut hebben. Daar gaat Audi voor zoverre in mee dat het merk knoppen op het stuur plaatst. Wat betreft de displays: als je eenmaal weet waar een virtuele knop zit, dan kun je hem weliswaar niet op de tast vinden, maar wel bijna. Je haalt snel je blik van de weg, kijkt naar het scherm en drukt raak. Het is niet ideaal, maar er valt mee te werken.

Nieuwe benzinemotor

De nieuwe A6 45 TFSI is uitgerust met een nieuwe 2,0-liter turbo-benzinemotor met vier cilinders die waarschijnlijk goed gaat verkopen in Nederland. Hij levert 245 pk vermogen en 370 Newtonmeter aan koppel bij 1.600 tot 4.500 tpm. Het is een soepele, levendige motor die geen enkele moeite heeft met de 4,94 meter lange en 1,7 ton wegende A6 Avant. Een sprint vanuit stilstand naar 100 km/u duurt zeven seconden.

Als je tijdens een inhaalactie de daadkracht wilt tonen die hoort bij zo’n statige auto, stelt de A6 45 TFSI evenmin teleur. Maar je kunt er ook perfect mee over de snelweg cruisen – in stilte, zittend op een goede stoel en beschermd van de elementen door het comfortabele onderstel.

Een nieuwe trend bij Audi is de toevoeging van mild hybrid-technologie. Die werkt ook bij deze A6 Avant op de achtergrond om het verbruik te verlagen. Tijdens het rijden merk je er weinig van: af en toe wordt de motor kortstondig uitgeschakeld als je het gaspedaal loslaat en de auto uitrolt.

De verbruikswinst van de mild hybrid-technologie is bij een viercilindermotor als de A6 45 TFSI (tot 0,3 l/100 km) niet zo florissant als bij een zescilinder (tot 0,7 l/100 km). Maar de op basis van de CO2-uitstoot berekende BPM wordt duur betaald, dus alle beetjes helpen.

Oktober

De nieuwe A6 Avant arriveert in oktober bij de Nederlandse dealers. Op dit moment is alleen de 204 pk sterke TDI-motor leverbaar, in combinatie met automaat en voorwielaandrijving. Deze Audi A6 Avant 40 TDI kost € 64.645. De overige prijzen worden later bekendgemaakt.

Ontvang elke dag gratis het laatste nieuws over auto's en mobiliteit: volg onze autoredactie op Facebook https://www.facebook.com/ADnlAuto/

Volledig scherm Audi A6 Avant © Audi AG

Volledig scherm Audi A6 Avant © Audi AG

Volledig scherm Audi A6 Avant © Audi AG

Volledig scherm Audi A6 Avant © Audi AG

Volledig scherm Audi A6 Avant © Audi AG