Nieuwe BMW 8 Serie krijgt ook een extra snelle M-uitvoering

De BMW 8 Serie is na 20 jaar klaar voor zijn langverwachte comeback. De productieversie debuteert als coupé, later volgen de 8 Serie Gran Coupé en de hardcore M8, aangedreven door de V8-biturbo uit de BMW M5.

De eerste 8 Serie was tussen 1989 en 1999 op de prijslijsten van BMW te vinden. BMW leverde het origineel met een 5,0-liter V12 of met een 4,0 en later 4,4-liter V8. Lang hebben de 6 Serie Coupé, Cabriolet en Gran Coupé als luxueuze GT's van BMW gefungeerd. Dat stokje wordt nu overgedragen aan een volledig nieuwe 8 Serie.

Volledig scherm © BMW

De 8 Serie is een 4,84 meter lange, 1,9 meter brede en 1,34 meter hoge coupé, waarbij de motorkap relatief lang is. Deze nieuwe 8-serie is dan wel 6 centimeter langer dan de vorige, hij is ook 5 centimeter korter dan de 6-serie Coupé die hij eveneens vervangt. Om het gewicht zo laag mogelijk te houden, zijn zaken als het dak, de deuren en de motorkap vervaardigd uit aluminium.

Volledig scherm © BMW

Led-koplampen zijn standaard, exemplaren met laserlight-techniek die tot 600 meter ver kunnen schijnen, zijn optioneel leverbaar. De verlichting achter bestaat eveneens uit led-exemplaren. Wie het wenst, kan zijn 8-serie ook met een koolstofvezel dak krijgen. Bestel je het Carbon Package, dan krijg je onder meer een uit dit lichtgewicht materiaal vervaardigde achterspoiler, diffuser en zijspiegelkappen.

Volledig scherm © BMW

In het interieur zien we met leer beklede stoelen en ook de overkapping van het instrumentenpaneel wordt er standaard mee afgewerkt. De bagageruimte is 420 liter groot en de achterbank is in twee gelijke delen neerklapbaar. Vooralsnog zet BMW de M850i xDrive bovenaan de motorenlijst, die overigens slechts één andere krachtbron omvat. De M850i xDrive Coupé heeft een 4,4-liter TwinPower V8 voorin liggen, die 530 pk en 750 Nm levert.

Volledig scherm © BMW

BMW heeft al bevestigd dat er ook een M8 komt, die zeer waarschijnlijk ook over een biturbo-V8 gaat beschikken. Volgend jaar komt er ook nog een 8 Serie Cabrio, gevolgd door een 8-serie Gran Coupé, een vierdeurssedan met een sterk aflopende daklijn. De 8-serie staat vanaf 24 november bij de Nederlandse dealers.