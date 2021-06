Nieuwe chipsfabriek Bosch kan tekort niet wegwerken

Het Duitse Bosch heeft gisteren in Dresden een nagelnieuwe fabriek voor chips geopend. De timing kon niet beter zijn. Er is wereldwijd een tekort aan chips.

Bosch is de grootste toeleverancier voor de autoindustrie ter wereld. In de fabrieken krijgen nieuwkomers nog altijd de oude grap te horen: ‘De enige auto die geen onderdelen van Bosch heeft is een speelgoedautootje.’ In een gemiddelde auto zitten zeventien chips van Bosch, de grootste concurrent van het Nederlandse NXP.

Bosch is niet van plan die koppositie in de auto-industrie op te geven, de techniek voor dieselmotoren is nog altijd belangrijk maar het bedrijf zet vol in op de auto van de toekomst: de elektrische. Bosch levert motoren, software en besturingssystemen voor de elektrische auto. ,,Bosch produceert in Dresden chips voor Bosch’’, zegt ceo Volkmar Denner. De chips gaan in de boormachines, fietscomputers en vooral in de auto-onderdelen van ABS tot ESP en entertainmentsystemen die Bosch produceert.

Het aantal microprocessoren in auto's blijft stijgen. In 1998 ging er voor 120 euro aan chips in een gemiddelde auto, dat is over twee jaar al 600 euro. Denner lacht er fijntjes bij. Het moment dat de fabriek in bedrijf gaat, kón niet beter zijn. Er is wereldwijd een enorm tekort aan chips, sommige autofabrikanten moesten de productie daardoor al tijdelijk stopzetten. De fabriek van Bosch kan de nood een beetje lenigen. In de tweede helft van dit jaar moet het wereldwijde tekort al wat kleiner worden maar pas in 2022, zo voorziet Bosch, is de situatie weer normaal. Het Duitse concern zal weinig last hebben van het tekort nu het zelf alle chips kan maken. Sterker: het kan leveren waar anderen problemen hebben.

ASML

Als de enorme fabriek in Dresden - veertien voetbalvelden groot - eenmaal op volle kracht draait werken er zevenhonderd mensen. Het Nederlandse ASML leverde de machines om de chips te maken. ,,ASML is zo dominant. Er is geen chipsfabriek in de wereld die zonder deze machines kan’’, zegt Harald Kröger die bij Bosch leiding geeft aan de chipsdivisie.

De fabriek vergde een investering van 1 miljard euro. Nooit investeerde Bosch zoveel geld in één keer. De vorige giga-investering van Bosch was 600 miljoen euro in 2010 voor een chipsfabriek in Reutlingen. Daar maakt Bosch ook microsensoren, zoals de kantelsensor die in bijna iedere smartphone zit. Maar ook de mini-helikopter die op Mars verkenningsvluchten uitvoert, blijft stabiel met hulp van die Bosch-sensoren.

