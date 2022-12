Nieuwe Hyundai Kona is volgend jaar al te koop

Hyundai heeft de nieuwe generatie van de Kona onthuld. De auto zal volgend jaar al in Nederland te koop zijn. Hij komt in drie variaties: volledig elektrisch (EV), hybride-elektrisch (HEV) en als sportieve N Line.

Om meer zit- en bewegingsruimte in het interieur te bieden, is de nieuwe generatie 15 centimeter langer dan voorheen. Hij is ook 2,5 cm breder geworden en de wielbasis is met 6 centimeter toegenomen. Technische specificaties houdt Hyundai nog voor zichzelf, maar het merk verklapt wel alvast dat de nieuwe Kona een extra grote bagageruimte krijgt.

Dat de Kona groter is geworden, heeft waarschijnlijk te maken met de komst van de Hyundai Bayon, vorig jaar. Die is vrijwel even groot als de huidige Kona en dus zitten die twee elkaar in de weg. En dan is er ook nog de concurrentie van de technisch identieke Kia Niro. Die is langer en ruimer dan de huidige Kona. met zijn 4,42 meter lengte en wielbasis van 2,72 meter.

Sinds de Nederlandse marktintroductie van de huidige Kona eind 2017 zijn er in ons land 26.244 exemplaren van verkocht. In 2020 beleefde de Hyundai Kona zijn absolute topjaar. Toen verkocht Hyundai maar liefst 10.825 exemplaren. Een groot deel hiervan betrof de volledig elektrische Kona Electric. In 2021 verlieten 2.785 exemplaren de Nederlandse dealers en in de eerste 11 maanden van dit jaar waren dat er met 2.753 stuks nagenoeg evenveel. In 2020 was de Kona met afstand de best verkochte Hyundai.

Volledig scherm Hyundai Kona 2023 © Hyundai

Volledig scherm Hyundai Kona 2023 © Hyundai

Volledig scherm Hyundai Kona 2023 © Hyundai

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.