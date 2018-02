Nieuwe Kia Ceed volledig gericht op Europese automobilist

De buitenzijde van de Ceed – de apostrof in de naam is weggehaald bij de nieuwe generatie – is grotendeels geïnspireerd op het lijnenspel van Kia's sportieve topmodel, de Stinger. De Ceed is niet langer geworden, maar wel 2,0 centimeter breder en 2,3 centimeter lager, wat de hatchback een dynamischer uiterlijk geeft. De auto is qua onderstel compleet afgestemd op Europese wegen, want hij is ontwikkeld bij het Europese hoofdkwartier van Kia in Frankfurt. Hij wordt hier ook gebouwd, in het Slovaakse Zilina.

Volledig scherm © Kia

Zustermodel

Ondanks de typische grille van Kia kan de compacte middenklasser zijn verwantschap met het zustermodel, de Hyundai i30, niet verbergen. Hij is even groot, biedt met een inhoud van 395 liter even veel kofferruimte en wordt door dezelfde motoren aangedreven.

Volledig scherm © Kia Cee'd

Zelfstandig sturen

De Ceed is voorzien van allerlei slimme veiligheidssystemen. Zo kan hij op de snelweg tot een snelheid van 130 km/h zelfstandig accelereren, remmen en sturen. Wel moet je dan je handen aan het stuur houden. De Ceed is de eerste Kia in Europa die met dit als Lane Following Assist bestempelde systeem beschikbaar komt. Uiteraard zit dit systeem niet standaard op elke Ceed, maar voor de vermoeidheidswaarschuwing en het noodremsysteem met voetgangersdetectie geldt dat wel.

Volledig scherm © Kia

Stationwagon

Het interieur is compleet nieuw en voorzien van betere materialen en een ‘zwevend’ infotainmentsysteem. Een verwarmde voorruit staat op de optielijst, evenals een inductielader voor smartphones en verwarmbare en geventileerde voorstoelen. Zelfs een verwarmbare achterbank behoort tot de mogelijkheden.