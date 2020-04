Nieuwe, kleine SUV van Toyota: Yaris Cross

De nieuwkomer bevindt zich in het snelstgroeiende deel van de markt: SUV's in het zogenoemde B-segment waar auto's als de Polo, Fiesta, Corsa en 208 al jaren de boventoon voeren. Dit jaar debuteert de volledig nieuwe generatie van de Yaris en volgend jaar krijgt hij dus voor het eerst ook een SUV-variant. Die is 24 cm langer dan de gewone Yaris, alhoewel de wielbasis gelijk is gebleven. Verder is deze Yaris Cross 9 cm hoger en 2 cm breder. De Toyota wordt een concurrent van onder meer de Renault Captur, Peugeot 2008, VW T-Roc én de binnenkort te onthullen nieuwe Opel Mokka.