Nieuwe Lexus NX ook als plug-inhybride

De vernieuwde Lexus NX is als eerste Lexus ook als plug-inhybride verkrijgbaar. Een opmerkelijke koerswijziging, want moederbedrijf Toyota betoogde de afgelopen jaren dat een hybride zonder stekker de beste oplossing is.

‘Ontwerp een praktische schoonheid’, was de opdracht die de designers bij het ontwerp meekregen. Lexus zegt dat 95 procent van alle onderdelen van de NX nieuw zijn. Vergeleken met zijn voorganger is de nieuwe Lexus NX 20 mm langer, 20 mm breder en 5 mm hoger geworden. De wielbasis nam met 30 mm toe, wat volgens de fabrikant resulteert in vooral meer zitruimte op de achterbank.

Als eerste Lexus is de nieuwe NX leverbaar als plug-inhybride. In deze NX 450h+ is de viercilinder 2,5-liter hybridemotor gekoppeld aan een oplaadbare lithium-ion accu met een capaciteit van 18 kWh. Daarmee kan hij 63 kilometer volledig elektrisch rijden. Zijn topsnelheid is dan 135 km/h.

Het systeemvermogen van 225 kW/306 pk leidt tot een acceleratie van 0-100 km/h in circa 6,0 seconden. Het gemiddelde verbruik bedraagt in theorie zo'n 1 op 33 (3,0 liter/100 km). Dankzij de 18 kWh accu kan de nieuwe Lexus NX ongeveer 63 km volledig elektrisch afleggen. De laadkabels voor de accu zijn ondergebracht in een bergvak onder de vloer van de bagageruimte. Overigens is de kofferruimte van de NX 450h+ net zo groot is als van de nieuwe NX 350h zónder stekker.

Die stekker-loze versie heeft een systeemvermogen van 178 kW/242 pk en is daarmee 22 procent krachtiger dan zijn voorganger. De acceleratie van 0-100 km/uur duurt 7,7 seconden. Daarbij is de gemiddelde CO2-uitstoot van het nieuwe model naar verwachting ongeveer 10 procent lager dan voorheen. In tegenstelling tot de plug-in kan de NX 350h aanhangers met een gewicht van maximaal 1.500 kg trekken. Hij is leverbaar met voor- of vierwielaandrijving.

Deuren

De NX is verder de eerste Lexus met E-latch: een elektronisch systeem waarmee de deuren soepeler openen bij het vastpakken van de deurgreep. De elektrisch achterklep is stiller geworden en het openen/sluiten gaat nu sneller, in vier seconden.

Het stuur heeft stuur sensor-schakelaars, waarmee de bestuurder zelf kan instellen welke functies daarmee worden bediend. Als de bestuurder zo'n sensorschakelaar gebruikt, wordt de vorm ervan zichtbaar via het Head-Up Display. Dat betekent dat de bestuurder niet naar het stuur hoeft te kijken om te zien welke functie er ‘onder de knop’ zit.

Het nieuwe Lexus Global Architecture K-platform (GA-K) belooft een laag zwaartepunt, grote spoorbreedtes en een optimale gewichtsverdeling. Volgens de fabrikant zijn hierdoor de rijdynamiek en stabiliteit verbeterd. Bij het eveneens verbeterde vierwielaandrijvingsysteem (E-Four electric all wheel drive) is de elektromotor bij de achteras continu paraat om snel in actie te komen.

In de Lexus NX debuteert ook nieuw infotainment. Lexus Link Connect maakt gebruik van een 9,8-inch aanraakscherm en enkele knoppen, die snel toegang moeten geven tot veelgebruikte functies. Het nieuwe systeem werkt dankzij extra computerkracht opvallend snel. Het Lexus Link Pro-systeem bevat één van de grootse touchscreens in deze klasse en is 14-inch groot. Met een app is het voorverwarmen of koelen van het interieur op afstand te starten.

Bomen

Ook in de veiligheidstechnologie gaat deze Lexus een flinke stap vooruit. Het automatische nood-remsysteem Pre Collision System kan nu nauwkeuriger ‘vooruitkijken’. Het herkent ook objecten als bomen, muren en palen. Bij het afslaan worden tegemoetkomend verkeer en overstekende voetgangers sneller herkend.

De Adaptieve Cruise Control (ACC) herkent het invoegend verkeer sneller dan voorheen en werkt nu beter samen met verkeersbordherkenning. Daardoor reageert de NX nu ook op tekens en instructies van bijvoorbeeld verkeerslichten en stopborden. Als het systeem een snelheidslimiet waarneemt, geeft het de bestuurder een seintje om de eerder ingestelde snelheid aan te passen.

De Automatic Lane Change Assistance past op basis van de aanwezigheid van andere weggebruikers de snelheid automatisch aan, op het moment dat de bestuurder aangeeft te willen inhalen of van rijtrook te willen wisselen. Front Cross Traffic Alert waarschuwt voor verkeer dat van opzij nadert, bijvoorbeeld op kruisingen.

Safe Exit Assist

Bij Safe Exist Assist is het E-Latch systeem gekoppeld aan de dodehoekbewaking. Zo volgt er automatisch een waarschuwing als de inzittenden deuren willen openen op het moment dat er fietsers of andere verkeersdeelnemers de auto van achteren naderen. Er klinkt dan een waarschuwingstoon en het openen van de deuren wordt gestopt. Lexus verwacht dat hierdoor maar liefst 95 procent van alle ongevallen die ontstaan door het openen van autodeuren, is te voorkomen.

De nieuwe Lexus NX 350h en NX 450h+ Plug-in Hybrid worden eind dit jaar in Nederland verwacht. Over de prijzen is nog niets bekendgemaakt.

