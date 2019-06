Nieuwe, Nederlandse top-fiets moet automobilist uit de auto lokken

Gazelle heeft voor z’n nieuwe topmodel onder de elektrische fietsen hoge verwachtingen van de nieuwe fietslease-regeling die op 1 januari 2020 van kracht wordt. Door de nieuwe fiscale regels worden ook de fietsen uit het hogere segment – de Ultimate C8+ kost €3299 – voor een grote groep werknemers aantrekkelijk. Want nu steeds meer werkgevers de fiets stimuleren (gezond, goedkoop en geen gedoe in overvolle steden) en het oubollige imago van fietsen met trapondersteuning rap verdwijnt, spreekt Gazelle van een ‘volgende fietsrevolutie’. Het nieuwe model is vanaf vandaag verkrijgbaar als e-bike (begrensd op 25 km per uur). In het najaar volgt een speed pedelec-versie, die maximaal 45 kilometer per uur mag rijden.

Hoewel Gazelle al ruim 125 jaar fietsen maakt, was de basis voor de nieuwe Ultimate een blanco vel. Dat gaf de ontwerpers de gelegenheid om aan ‘de ultieme fiets’ te knutselen, die er in elk geval eigentijds en clean moest uitzien. Dat laatste is gelukt: de Ultimate C8+ oogt stijlvol, ook al doordat de Lithium-ion accu en motor in het frame zijn geïntegreerd. De fiets werd inmiddels bekroond met een IF Design Award.

Bij het ontwerp werd niet geprobeerd om de lichtste fiets te maken – de Ultimate weegt 25 kg – maar de meest stabiele. Uitgevoerd met brede 28-inch banden en met een geveerde voorvork rijdt de fiets zeer comfortabel, leert een praktijktest. Met die stabiliteit is de fabrikant sowieso intensief bezig: Gazelle doet samen met de TU Delft al langer onderzoek naar de veilige fiets die niet meer kan omvallen (bij minimaal 4 kilometer per uur). Dat resulteerde onlangs in een prototype van de eerste e-bike met stuurondersteuning (steer assist), een soort motortje in de stuurkolom. Die noviteit zit overigens nog niet in de Ultimate.

Wel laat het zien dat Gazelle dat volop bezig is met het verder ontwikkelen van de smart bike, de slimme fiets. Nu fietsen steeds vaker ‘connected’ zijn, biedt dat nieuwe mogelijkheden, aldus Gazelle, met snufjes die al binnen een of twee jaar beschikbaar zijn. Zo doet de Dierense fietsfabrikant samen met BAM onderzoek naar ‘pratende fietspaden’, die in verbinding staan met de fiets en bijvoorbeeld groepen pedaleurs langer groen licht kunnen geven, of een groene golf kunnen creëren. Ook het weergeven van fietsparkeerplaatsen op het display en een ‘dodehoekspiegel’, vooral voor ouderen, zijn in de maak. Nog een stapje verder gaat ‘geofencing’: je zou een speed pedelec (45 kilometer per uur) automatisch kunnen begrenzen op 25 kilometer per uur als de fietser een stadscentrum in zoeft. Dat laatste is technisch nu al mogelijk, aldus Gazelle, maar daarvoor is nog wel overleg en toestemming nodig, vooral met motorfabrikant Bosch.

De 500 Watt-middenmotor (50 Nm) in de Ultimate Gazelle Ultimate C8+ is een Bosch Active Line Plus. Die levert ruim voldoende kracht voor de ‘luie’ fietser, zo leert de praktijk in het stadscentrum van Eindhoven. De fiets reageert heel direct en natuurlijk op de vijf ondersteuningsstanden, eenvoudig te bedienen via het display op het stuur. Dat display oogt overigens wel wat ouderwets, maar in combinatie met de naafversnelling (Shimano Nexus 8) werkt de ondersteuning feilloos.

Hoewel fabrikanten niet zo happig meer zijn om de actieradius van elektrische fietsen te vermelden omdat gewicht van de fietser en rijstijl nogal bepalend zijn voor de werkelijke afstand, moet de Ultimate z’n baasje in de eco-stand 154 kilometer ver weg kunnen brengen. De fiets is er in dames- en herenversie, al heet dat tegenwoordig officieel lowstep- en highstep-uitvoering, en is verkrijgbaar in rood of titanium/grijs.

Met de Ultimate Gazelle Ultimate C8+ denkt Gazelle – ondanks de moordende concurrentie in e-bikeland – niet alleen in Nederland te scoren, maar ook in Europa. En dan met name in Duitsland, waar ‘das Hollandrad’ een goede reputatie heeft.

Of de Ultimate ook autorijdende forenzen kan verleiden om op de fiets te stappen, is natuurlijk de vraag. Fietsen mogen weliswaar steeds ‘slimmer’ en comfortabeler worden, maar verstokte automobilisten kunnen nog altijd wijzen op gemaksopties die je zelfs niet op de slimste tweewielers terugvindt. Zo klonk bij de praktijktest in tropisch Eindhoven de roep om de eerste fiets met airco.

