Nieuwe Nissan Leaf kan niet tegen snelladen

Nissan heeft zijn volledig elektrische middenklasser Leaf onlangs compleet vernieuwd en belooft dat deze op alle vlakken beter is dan zijn voorganger, maar dat lijkt niet op te gaan voor het laadvermogen van de auto. Een aantal klanten heeft namelijk ontdekt dat het niet mogelijk is om de auto op één dag meer dan twee tot drie keer op te laden met een gelijkstroom-snellader. Dat is vervelend voor wie van plan is om lange afstanden in korte tijd af te leggen met de auto.