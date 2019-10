Nieuwe Renault Captur kost € 21.590, goedkopere LPG-versie volgt later

Voorlopig kunnen Captur-kopers kiezen uit drie benzinemotoren. De minst krachtige van het stel is een 1.0 turbomotor met drie cilinders die 100 paardenkrachten (74 kW) levert, dit wordt naar verwachting de versie die de meeste Nederlanders kiezen. Van deze motor verschijnt ook een versie die op LPG kan rijden, maar de prijzen van die variant zijn op dit moment nog niet bekend. Volgens de persvoorlichter van de Nederlandse importeur wordt die ‘Bi-Fuel’-versie ‘een paar honderd euro’ goedkoper dan de Captur die alleen benzine lust, maar die prijzen moeten nog worden goedgekeurd door het hoofdkantoor in Frankrijk.

Voor wie meer vermogen wil, staat er een 1,3-liter motor met 131 pk (96 kW) of 154 pk (113 kW) klaar. De ‘TCE 130’ (zoals de eerste versie heet) moet minimaal 25.390 euro kosten, terwijl deze motor optioneel leverbaar is met een automaat die de prijs met nog eens 2.000 euro opdrijft. Op de sterkste motorversie is deze EDC-automaat met dubbele koppeling standaard, prijzen van de ‘TCE 155 EDC’ beginnen zodoende bij 30.590 euro.

Stekkerhybride in 2020

In het voorjaar van 2020 volgt bovendien een deels elektrische Captur. Deze ‘plugin-hybride’ valt met een stekker op te laden zodat de Renault de eerste 60 kilometer van je rit elektrisch kan rijden. Deze techniek is relatief prijzig, maar omdat het verbruik (en dus de CO2-uitstoot, die in Nederland voor hogere aanschafbelasting zorgt) lager is verwacht Renault de Captur PHEV ‘verrassend concurrerend’ aan te kunnen bieden. Een volledig elektrische versie komt vreemd genoeg niet, daarvoor moet je bij Renault uitwijken naar de recent vernieuwde Zoe.

Volledig scherm De nieuwe Renault Captur © Renault

Vijf uitvoeringen

Van de Captur introduceert Renault vijf verschillende uitrustingsniveaus. De ‘Life’ is daarvan de voordeligste, die heeft onder meer standaard cruise control, automatisch inschakelende led-koplampen, een noodremsysteem en een rijstrookassistent aan boord.

De ‘Zen’ (vanaf € 23.490) voegt daar een 7-inch aanraakscherm met een multimediasysteem, 17-inch lichtmetalen wielen, airconditioning en verchroomde accenten aan de buitenkant aan toe, terwijl de meest gekozen versie ‘Intens’ (vanaf € 25.490) dat aanvult met automatische airconditioning, een radiografische sleutel die je in je zak kunt houden tijdens het starten, parkeersensoren en het Multi Sense-systeem. Met die laatste voorziening kun je de Captur in verschillende standen zetten; in ‘Sport’ reageert de motor dan bijvoorbeeld feller.

Volledig scherm Renault Captur © Renault

90 kleurencombinaties

De eerste maanden levert Renault een extra aangeklede ‘Edition One’ (vanaf € 27.690) met TomTom-navigatie, een groter aanraakscherm en 18-inch wielen. Tot slot is er de meest luxe ‘Initiale Paris’, die alleen beschikbaar is bij de twee sterkste motorversies. Deze Captur-variant krijgt luxe zaken mee zoals lederen bekleding, een speciale zwarte lakkleur, verwarming in de stoelen en het stuur en adaptieve cruise control die zelf afstand houdt. Voor deze versie wil Renault minimaal 33.290 euro zien.