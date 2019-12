Nieuwe Tesla Model Y is meer een opgeblazen Model 3 dan een SUV

In Californië is een productiemodel van de Tesla Model Y gespot tijdens testwerkzaamheden, meldt Teslarati. Het is een van de eerste keren dat een productiemodel niet-gecamoufleerd wordt gespot. In dit specifieke geval gaat het om de Performance-uitvoering. Tesla noemt het model een SUV, maar dat is eigenlijk te veel eer voor deze verhoogde Model 3.



Wie de Model X kent, had kunnen verwachten dat de model Y qua uiterlijk niet heel bijzonder zou worden. Het meest opvallende zijn de zwarte deurhendels en raamlijsten. De auto staat op zogeheten Gemini-wielen die Tesla eerder dit jaar met de Model 3 Performance introduceerde. Het interieur werd al eerder onthuld en vertoont eveneens veel overeenkomsten met dat van de Model 3.



Net als Performance-versies van de Tesla Model 3, Model S en Model X is de Model Y Performance voorzien van twee elektrische motoren die alle vier de wielen aandrijven. De Tesla Model Y Performance zou goed zijn voor een sprint van 0 naar 100 kilometer per uur in 3,5 seconden en krijgt een actieradius van 450 kilometer. In de zomer van 2020 gaat de auto in productie.