Nieuwe Toyota Auris: scherper en meer eigen identiteit

Deze auto is 135.000 pk sterk en heeft een top van 1.600 km/u

5 maart Hij is net zo sterk als 180 Formule 1-wagens, zijn brandstofpomp is een V8-motor, het ding is voorzien van drie motoren en volgend jaar gaat deze raket op wielen 1600 km/u rijden in een drooggevallen meer in Zuid-Afrika. Als alles goed gaat…