Nieuwe truck heeft camera’s in plaats van buitenspiegels

De MirrorCams zijn niet alleen aerodynamischer dan traditionele buitenspiegels, maar werken ook beter. MirrorCams hebben volgens de fabrikant het achteropkomende verkeer precies in het vizier, bieden uitstekend zicht rondom en zijn aantoonbaar veiliger dan wettelijk is voorgeschreven. De beruchte dode hoek, waar vaak fietsers slachtoffer van zijn, is hiermee vrijwel volledig verdwenen.



Bij het nemen van een bocht draait het beeld van het display aan de binnenkant van de bocht mee zodat de chauffeur altijd zicht heeft op de hele combinatie. Afstandslijnen geven aan wat de exacte afstand is tot het achteropkomende verkeer is. Een speciale rangeermodus vergemakkelijkt het achteruitrijden. En tijdens een pauze kan de chauffeur met de MirrorCams op elk moment de omgeving rond het voertuig controleren.