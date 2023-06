Nieuwe tunnel verkort de weg naar Denemarken en Zweden straks met 130 kilometer

De doorgang zal bestaan uit tunneldelen die in de Oostzee worden afgezonken en wordt dus niet, zoals de tunnel onder het Kanaal, in de zeebodem geboord. De verbinding tussen het Duitse eiland Fehmarn en het Deense eiland Lolland wordt de langste gecombineerde weg- en spoortunnel ter wereld.

Veerdienst

Momenteel moet het verkeer gebruikmaken van de veerdienst Puttgarden-Rødby of een alternatieve route nemen via Flensburg en Kolding, over de Duitse A7 en de Deense E45 en E20. ,,Een treinreis van Kopenhagen naar Hamburg duurt met de nieuwe verbinding niet langer 4,5 uur, maar slechts 2,5 uur”, aldus Jens Ole Kaslund, technisch directeur bij Femern A/S, het Deense staatsbedrijf dat verantwoordelijk is voor het project, tegen CNN. Per auto zal de tunnel ongeveer een uur tijdwinst opleveren.