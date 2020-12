Nieuwste generatie koplampen stuk? Reparatie kost al snel 3000 euro

VIDEO / RIJ-IMPRESSIE Snel toeslaan of laten staan? De ‘voordelige’ Volkswagen ID.4 getest

6:00 Volkswagen zette alles op alles om de nieuwe ID.4 nog dit jaar naar Nederland te krijgen. Dat is gelukt: wie de elektrische SUV dit jaar nog leaset, profiteert op de valreep van de lage 8 procent bijtelling. Dat is aantrekkelijk, maar is hij goed genoeg om nu meteen toe te happen?