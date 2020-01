Nissan ontkent geruchten over breuk met Renault

De Britse zakenkrant The Financial Times schreef echter dat de top van Nissan bekijkt of de alliantie kan worden opgedoekt. Het ‘rampenplan’ zou onder meer een totale scheiding van de productie- en ontwerpafdelingen behelzen. De plannen zouden zijn versneld in de nasleep van het financiële schandaal rond de voormalige topman van de alliantie, Carlos Ghosn, die in afwachting van zijn straf in Japan illegaal naar Libanon is gevlucht.