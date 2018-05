Nissan strikt Margot Robbie voor promotie elektrisch rijden

Margot Robbie moet mensen inspireren om groener te leven en de overstap naar duurzame energie te maken. De Australische actrice heeft samen met regisseur Bryan 'Mr SuperBowl' Buckley een 'open videobrief' gemaakt. Daarin is Robbie te zien terwijl ze 's morgens vroeg op haar surfboard geniet van de golven en vervolgens naar haar nieuwe Nissan Leaf wandelt. De film toont ook beelden van steden gevuld met smog, terwijl Robbie de kijkers vraagt om over te stappen naar een elektrische auto om het milieu en de wereld beter te maken voor onszelf en de generaties die na ons komen.

Zélf doen

Robbie vertelt de kijker dat 'niet de overheden een groenere wereld maken, maar dat wij dat zelf moeten doen.' Ze sluit de film af met de opmerking dat we door de manier waarop we het autorijden veranderen, we ook onze manier van leven kunnen veranderen en duurzaam maken.