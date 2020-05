‘Nissan trekt zich grotendeels terug uit Europa’

Autofabrikant Nissan wil zich grotendeels terugtrekken uit Europa. Dat meldt persbureau Reuters . Het bedrijf zou zich meer willen richten op de VS, China en Japan. In Europa wil het merk eigenlijk alleen verder met de Qashqai en de Juke. Elektrische auto’s, zoals de Nissan Leaf, laat het merk voortaan over aan partner Renault en partner Mitsubishi krijgt de plug-in hybrides toebedeeld.

De plannen maken deel uit van een nieuwe strategie voor de komende drie jaar, die Nissan op 28 mei bekend wilde maken. Vorig jaar daalden de verkopen van Nissan in Europa al met 20 procent, in vergelijking met het jaar daarvoor. De coronacrisis maakte het de afgelopen maanden nog erger. Tegelijkertijd zit Nissan met zijn Britse fabriek in Sunderland in de maag, vanwege de brexit. En de fabriek in Barcelona lijkt weinig rendabel vanwege de slechte verkoopcijfers van de modellen die daar worden gemaakt.

Voormalig topman Carlos Ghosn wilde een snelle groei van Nissan forceren, maar dat pakte anders uit. Vooral in de VS leidde zijn beleid tot flinke kortingen op auto’s, in een poging marktaandeel te winnen. Dat alles heeft Nissan in de problemen gebracht, want er wordt weinig mee verdiend en de Amerikanen beschouwen Nissan tegenwoordig als een goedkoop merk. Het nieuwe plan beoogt nieuwe dealercontracten en een herziening van het modelaanbod dat tot hogere verkoopprijzen moet leiden en dus meer winst.

‘Zaadjes voor de toekomst’

,,Dit is niet simpelweg een bezuinigingsplan. We planten zaadjes voor de toekomst’’, aldus een van de betrokkenen tegenover Reuters. Nissan zou ook de samenwerking met andere merken in de alliantie willen uitbreiden, om kosten te besparen. Samenwerkingspartner Renault zou de verkoop van volledig elektrische auto’s in Europa van Nissan mogen overnemen en partner Mitsubishi zou worden ingezet voor plug-in hybrides. Zo bespaart Nissan op de ontwikkelingskosten voor innovatieve technologie in nieuwe modellen.